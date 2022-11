López Obrador revela que intercedió por las hermanas de 'El Chapo' para que pudieran visitarlo en la cárcel

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que apoyó a las hermanas de Joaquín Gúzman Loera para que pudieran visitar al capo en la prisión donde se encuentra recluso, desde julio de 2019.

El mandatario detalló que los familiares de 'El Chapo' le enviaron una carta, en la que pidieron su ayuda para acceder a la cárcel de EE.UU. donde el capo paga su condena. Tras recibirla, el presidente la entregó a la Cancillería para que atendiera el asunto.

"[El escrito] se lo envíe al secretario de Relaciones [Exteriores] para que se hiciera el trámite en la embajada de EE.UU.", contó el mandatario en su conferencia matutina. No obstante, aclaró que desconoce si se les autorizó el acceso a los solicitantes. "No sé en qué terminó, si les permitieron visitar o no, pero sí me acuerdo de esa carta", explicó.

#Video📹López Obrador recordó que él hizo el trámite para que “las hermanas de #JoaquínGuzmánLoera” pudieran visitar a “El Chapo” en Estados Unidos, pero que comentarios de más ha sido una politiquería de muy bajo nivel.#LaMañanera#AMLO@lopezobrador_pic.twitter.com/nzCa5DKTnV — Diario Presente (@DiarioPresente) November 3, 2022

'El Chapo' fue extraditado a EE.UU. en enero de 2017, tras fugarse en dos ocasiones de cárceles mexicanas. En julio de 2019 fue sentenciado a cadena perpetua con otros 30 años adicionales, al ser identificado como el líder del Cártel de Sinaloa.

Actualmente, el capo paga su condena en la prisión de máxima seguridad ADX en Florence, Colorado, donde se encuentra en aislamiento extremo, por lo que las visitas están restringidas.

López Obrador ha realizado cinco visitas en cuatro años a Badiraguato, la tierra de 'El Chapo', y en una ocasión fue visto saludando de mano a la mamá del convicto. El gesto fue ampliamente criticado por la oposición.

Respecto a los ataques de sus adversarios políticos, el mandatario zanjó este jueves: "No es más que politiquería, de muy bajo nivel, una cosa muy corriente".

