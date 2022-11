Abuso sexual a una adolescente en una estación de Transmilenio causa protestas y caos en Bogotá

La joven explicó en un video que su denuncia no fue atendida por los organismos de seguridad y que no le ofrecieron acompañamiento tras la agresión.

El abuso sexual a una menor de edad en una estación de transporte masivo de Bogotá, en Colombia, generó protestas de grupos feministas en varios trayectos del sistema y el inicio de una investigación por parte de la Justicia de ese país.

Hilary, una joven activista feminista, difundió en las redes un video donde narró la violencia sexual de la que fue objeto en la estación La Castellana del sistema vial Transmilenio, que opera en la capital colombiana.

Tras conocerse el registro audiovisual, donde quedó en evidencia que fue revictimizada puesto que no fue atendida por los organismos correspondientes, colectivos de mujeres salieron a las calles a manifestarse en contra. Estas protestas terminaron en disturbios y destrozos en la estación de Transmilenio donde sucedió el abuso sexual.

#Noticias 🚨Mujeres pintan buses de TransMilenio como rechazo al abuso sexual contra Hilary Castro🎙️Las manifestaciones se han concentrado en la avenida Caracas con calle 72 y en la autopista norte. El sistema de transporte público colapsó.👉https://t.co/veMzBmnWfupic.twitter.com/mWdEyBBPRK — Agencia de Periodismo Investigativo (@Agencia_API) November 3, 2022

Frente a lo ocurrido, tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como al alcaldesa de Bogotá, Claudia López se pronunciaron. Además, la Fiscalía anunció que inició una investigación.

En las redes, el debate se ubicó en dos polos. Mientras algunos creen que lo importante es que ocurrió un abuso contra una adolescente en el sistema de transporte bandera capitalino y que la denuncia no fue respondida rápidamente por los entes responsables, otros consideran que la violencia no es la forma adecuada para manifestar el repudio al hecho.

El relato de Hilary

"Me bajé en las estación de La Castellana y vi que un señor se bajó en la misma estación, miró a todos lados e intentó sacar algo de su maleta", comienza el relato en video de la joven, cuyo abuso ocurrió la noche del 31 de octubre.

Al percatarse, explica, intentó caminar más rápido porque "la estación estaba totalmente vacía, no había ni un solo Policía, ni un celador".

Sin embargo, fue sorprendida por la espalda por el desconocido, que según su explicación era un persona en situación de calle. "El hombre llega con un cuchillo y me pide que le entregue todo. Me empieza a tocar, me pone el cuchillo en el cuello y me dice muchas cosas obscenas", relata.

La menor quedó paralizada y no pudo responder. El agresor la agarró por la mano y la llevó a un lugar detrás de la estación. "Se sacó los pantalones mientras me tenía amenazada y me obligó a realizarle sexo oral, empezó a tocarme y yo no podía reaccionar", continúa.

En medio de la situación, la joven divisó a dos personas que se acercaron al lugar y le brindaron ayuda. El abusador, por su parte, se dio a la fuga.

Difícil acceso a la Justicia

Hilary se refiere a la cantidad de trabas burocráticas que obstaculizaron que las autoridades conocieran su testimonio de abuso sexual.

Asegura que estuvo en varias sedes de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) sin lograr ser escuchada. En una sede le dijeron que no podían atenderla porque era menor de edad; en otra no la ayudaron porque el agresor era un adulto; en una más no la recibieron porque llegó después de las 5:00 de la tarde y su caso no era considerado de "urgencia".

Finalmente, trató de comunicarse con la línea telefónica policial de la empresa de transporte, pero estaba fuera de servicio.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente a lo relevante del caso y la dificultad de lograr el acceso a la Justicia, el Ministerio Publico informó en sus redes que designó a dos fiscales especializados en delitos sexuales para dar con el presunto responsable del abuso sexual.

En las pesquisas participan el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

La Fiscalía asegura que "impartió instrucciones a sus funcionarios para que se disponga de horarios las 24 horas del día, para la recepción de las denuncias por parte de los ciudadanos". Del mismo modo, pidió que "se adopten mecanismos para evitar traumatismos" en los usuarios que acuden al organismo para "hacer valer sus derechos".

El mandatario colombiano escribió en Twitter que Hilary fue activista en la campaña electoral por el gobernante Pacto Histórico y solicitó a la Policía capturar al criminal "a la brevedad".

Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fué abusada sexualmente en una estacion de transmilenio. Le solicito a la policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal. https://t.co/1TF7z6gQdE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2022

Por su parte, la alcaldesa mayor expresó durante un evento oficial difundido en video que "ocurrieron una serie de hechos desafortunados", pero la denuncia pudo ser hecha y la víctima recibe acompañamiento de la Secretaría de la Mujer de esa entidad.

"A Hilary, a su madre, a sus amigas, gracias por poner la denuncia, vamos a dar con el responsable", dijo la máxima autoridad de la capital colombiana.

Además, reconoció que quedaron en evidencia "errores" durante el trámite y aseveró que a la joven se le está brindando asistencia médica, psicosocial y jurídica y fue evaluada por Medicina Legal.

Protesta, disturbios y polémica

Que Hilary hubiera tenido que acudir a las redes para pedir justicia por su caso y la falta de garantías de seguridad para las usuarias del sistema de transporte hicieron que colectivos de feministas llegaran hasta la estación del Transmilenio donde fue agredida la joven para manifestar su rechazo.

En medio del plantón, varias mujeres, algunas con capuchas, escribieron consignas relativas a lo ocurrido en los autobuses y en las paredes de la estación. "Acá violan", decía una pintada.

No me importa que esté el Transmilenio colapsado. ¿Saben por qué está así? Porque hoy mujeres salieron a protestar y rechazar que abusaron a una de nosotras en el Transmilenio. Eso vale más e importa más que llegar un poquito tarde a la casa. Si tocan a una, nos tocan a todas💜 pic.twitter.com/itTyMqA34e — Cristy Amortegui Oliver (@cristyamortegui) November 3, 2022

En medio de la manifestación se generaron disturbios y un grupo de mujeres destrozó los cristales del andén de La Castellana. Estas alteraciones del orden provocaron retrasos y el cierre de otras estaciones del sistema.

La alcaldesa mayor manifestó su severo rechazo a esta reacción en un trino, donde expresó que "destruir estaciones y buses" del Transmilenio (…) no repara a Hilary ni a ninguna mujer, ni arregla ningún problema social o del transporte. Los empeora ambos".

"Responder a violencia con violencia es reaccionario y es nuestra eterna desgracia", agregó.

Mientras, algunos internautas catalogaron de "vergonzosas" las acciones contra las instalaciones del Transmilenio y otros consideraron que más vergonzoso era que la joven hubiera sido revictimizada.

Vergonzoso es que violen a una niña en Transmilenio, la revictimicen y no pase absolutamente nada. https://t.co/J5GMwl7B5I — Juliana Ramírez Prado (@Julianaramirez6) November 3, 2022

Una crítica difundida en Twitter mencionaba la presencia de gestores y policías dispuestos en las estaciones para evitar que los pasajeros evadan el pago del viaje. "Pero eso sí, ningún tipo de estrategia para garantizar la seguridad de las mujeres. Todo para el capital, nada para la vida".

Los trinos también se refirieron a las razones para la suspensión del parcial del servicio. "No me importa que esté el Transmilenio colapsado. ¿Saben por qué está así? Porque hoy mujeres salieron a protestar y rechazar que abusaron a una de nosotras".