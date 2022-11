Señalan lo que la Guardia Costera de EE.UU. percibe como la "amenaza marítima número uno"

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) representa una amenaza global y es percibida por la Guardia Costera de EE.UU. como la "amenaza marítima número uno", destacaron este miércoles en una conferencia, en la ciudad de Miami, organizada por el Comando Sur de EE.UU. y la Universidad Nacional de Florida. El evento congregó a expertos de las administraciones, organizaciones no gubernamentales, al sector privado y la comunidad científica.

Maxine Burkett, una funcionaria de alto rango del Departamento de Estado de EE.UU., hizo hincapié en la necesidad de cooperar para luchar contra la pesca ilícita. "Trabajando juntos, podemos revertir la situación contra los implicados en la pesca IUU para garantizar que el océano sea seguro y sostenible", dijo Burkett. Añadió que solo mediante los esfuerzos comunes pueden "aumentar las ambiciones, el impulso y, lo más importante, la acción en la lucha contra la pesca IUU".

Mientras tanto, la embajadora Jean Manes, subjefa civil del Comando Sur, detalló cuáles son los esfuerzos que emprende Washington para combatir la pesca IUU en el hemisferio occidental. "Tenemos una directiva del presidente de EE.UU. El secretario de Estado, [Antony] Blinken, hace poco estuvo en Perú discutiendo la importancia de este problema durante la cumbre de las Américas. En el encuentro, EE.UU. aceptó apoyar el corredor marino del este tropical del Pacífico con Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá. La Guarida Costera de EE.UU. percibe la pesca IUU como la amenaza marítima número uno, y el Gobierno estadounidense acaba de publicar el plan quinquenal para combatir la pesca IUU", explicó.

Manes agregó también que los países del hemisferio occidental consideran que la pesca IUU figura entre los tres retos más peligrosos, junto con la delincuencia organizada transnacional y la ciberseguridad.