Rocket Lab falla en su segundo intento de atrapar el propulsor de su cohete Electron en el aire con un helicóptero (VIDEO)

La empresa aeroespacial estadounidense Rocket Lab lanzó este viernes un satélite de investigación sueco para ponerlo en órbita, pero nuevamente falló al intentar atrapar de regreso el propulsor de su cohete Electron en el aire con un helicóptero.

El objetivo de la compañía es reutilizar tantos componentes de sus artefactos espaciales como sea posible, para así aumentar la frecuencia de los lanzamientos y reducir los costos. Para ello, intenta cazarlos al vuelo con un helicóptero Sikorsky S-92, del que cuelga un gancho que debe atrapar el paracaídas de la primera etapa del cohete cuando vuelve a la Tierra.

En ese contexto, el más reciente Electron fue lanzado desde Nueva Zelanda a las 17:27 GMT (6:27 del sábado en la hora local), en el marco de la misión Catch Me If You Can (Atrápame si puedes), que buscó poner en órbita el satélite MATS de la Agencia Espacial Nacional de Suecia.

A su regreso, el propulsor experimentó una breve pérdida de telemetría y los tripulantes del helicóptero, siguiendo los protocolos de seguridad, debieron abandonar la zona de captura. Posteriormente el artefacto espacial completó su caída al océano y será recogido por un buque de la empresa, para su posterior inspección.

"Traer un cohete de regreso desde el espacio es una tarea desafiante, y capturarlo en el aire con un helicóptero es tan complejo como parece", afirmó el fundador y director ejecutivo de Rocket Lab, Peter Beck. "Las posibilidades de éxito son mucho menores que las de fracaso, debido a muchos factores complejos que deben alinearse perfectamente", agregó.

El pasado mayo, Rocket Lab llevó a cabo un primer intento que estuvo a punto de tener éxito. Sin embargo, los pilotos del helicóptero, tras haber conseguido agarrar el artefacto, debieron soltarlo para que siguiera su descenso luego de detectar "características de carga diferentes a las experimentadas previamente en las pruebas".