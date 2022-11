CNN: Unos 1.300 terminales de Starlink en Ucrania dejan de funcionar en medio de problemas de pago

Desde la semana pasada en Ucrania se han desconectado unas 1.300 unidades de satélite Starlink vendidos por la empresa SpaceX, señalaron este viernes a CNN dos fuentes conocedoras de la situación.

Según las fuentes, los terminales Starlink desempeñaron un papel importante en el conflicto de Ucrania. No obstante, SpaceX casi no obtuvo ganancias de los suministros de satélites al país, por lo que se vio obligado a desconectar algunos. En octubre, Elon Musk, director general de la empresa, ya declaró que su compañía no puede seguir financiando "por tiempo indefinido" los terminales Starlink existentes y enviar otros más nuevos a Ucrania. Sin embargo, un día después aseguró que continuará financiando terminales Starlink en el país.

A pesar de estas circunstancias, las negociaciones entre SpaceX y el Departamento de Defensa siguen llevándose a cabo, dijo un funcionario militar norteamericano de alto rango. "Las negociaciones están en marcha. Todos en nuestro edificio sabemos que les vamos a pagar", subrayó. El funcionario también agregó que el Departamento de Defensa está dispuesto a tomar compromisos por escrito "porque nos preocupa que [Musk] cambie de opinión".

La semana pasada Musk afirmó que el servicio de Internet satelital Starlink seguirá funcionando en Ucrania incluso si el Pentágono se niega a financiar las terminales del sistema.