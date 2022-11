Descubren el agujero negro más cercano a la Tierra

Científicos del Laboratorio Nacional de Investigación para la Astronomía Óptica-Infrarroja (NOIRLab, por sus siglas en inglés) de EE.UU., han descubierto un agujero negro, al que han llamado Gaia BH1, relativamente pequeño acechando una estrella similar al Sol en la constelación de Ofiuco, a 1.600 años luz. Esta distancia lo ubica tres veces más cerca de la Tierra que el otro que hasta ahora se creía más próximo, en la constelación de Monoceros. El objeto fue descubierto utilizando el telescopio Géminis Norte de Hawái, EE.UU., junto con datos de la nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea, comunicaron este viernes.

Los datos recopilados por Gaia indicaban que el movimiento de la estrella era un poco extraño y sugerían que la gravedad de un objeto masivo estaba afectando su movimiento. Las observaciones con Géminis Norte ayudaron a calcular la masa del objeto invisible. "Tome el sistema solar, coloque un agujero negro donde está el Sol y el Sol donde está la Tierra, y obtendrá este sistema", explicó Kareem El-Badry, astrofísico del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, EE.UU.

"Si bien ha habido muchas detecciones de sistemas como este, casi todos estos descubrimientos han sido refutados posteriormente. Esta es la primera detección inequívoca de una estrella similar al Sol en una amplia órbita alrededor de un agujero negro de masa estelar [10 masas solares] en nuestra galaxia", afirmó El-Badry.

"Nuestras observaciones de seguimiento de Gemini confirmaron, más allá de toda duda razonable, que el sistema binario contiene una estrella normal y al menos un agujero negro inactivo", subrayó El-Badry. "No pudimos encontrar ningún escenario astrofísico factible que pueda explicar la órbita observada del sistema que no involucre al menos un agujero negro", aseveró el astrofísico.

Los agujeros negros son mucho más difíciles de detectar cuando no están engullendo materia activamente; sobrecalentándola y liberando resplandor y rayos X en el proceso. Gaia BH1 es invisible excepto por sus efectos gravitacionales sobre la estrella acompañante. Los detalles sobre su descubrimiento se publicaron este miércoles en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Al no poder ajustar modelos actuales de sistemas binarios para explicar por qué la estrella no ha sido tragada por el agujero negro, los investigadores recomendaron observar más sistemas binarios de agujeros negros para ayudar a los astrofísicos a refinar sus modelos de cómo estos sistemas toman forma y evolucionan.

Recientemente, la Universidad de Alabama (EE.UU.) informó del descubrimiento de un "monstruoso" agujero negro supermasivo, con 12 veces la masa del Sol, 'devorando' materia en "nuestro patio trasero" cósmico, a una distancia de apenas unos 1.550 años luz de la Tierra. De ser confirmado este hallazgo, pasaría a ostentar el récord de ser el agujero negro más cercano a nosotros.