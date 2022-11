Legisladores de EE.UU.: "El FBI trató de reducir la difusión de las graves acusaciones contra Hunter Biden"

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. criticó al FBI por dar "un trato preferencial" a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, y "hacer la vista gorda" ante las amenazas a la seguridad nacional provenientes de sus negocios en el extranjero, según un informe publicado este viernes.

Altos cargos del Comité Republicano afirmaron que el buró de investigación "minimizó y trató de reducir la difusión las graves acusaciones" relacionadas con el escándalo de los negocios de Hunter en el extranjero y a su posible actividad ilegal en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2020, e "incluso se confabuló con la plataforma de medios sociales Facebook para suprimir la información sobre estas denuncias al público".

El Comité apuntaba a una entrevista en agosto de este año del fundador de Facebook [propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista], Mark Zuckerberg, en el programa 'The Joe Rogan Experience', en la que el empresario admitió que su empresa censuró historias sobre la participación de Joe Biden en los negocios de Hunter después de que el FBI les advirtiera de que debían estar "en alerta máxima" por la "propaganda rusa".

El informe señala los escandalosos detalles revelados en el portátil de Hunter Biden, entre los que se incluyen los miles de dólares que Hunter pagó "a individuos implicados en el tráfico de personas y la prostitución organizada"; su controvertido puesto en el consejo de administración de una empresa de gas ucraniana y el acuerdo comercial de 10 millones de dólares de la familia Biden con "personas afiliadas al régimen comunista chino", y una transferencia a él de 3,5 millones de dólares de la esposa del exalcalde de Moscú.

"Las pruebas acumuladas en los dos últimos años muestran que Hunter Biden, hijo del presidente Biden, ha recibido un trato preferente por parte de las fuerzas del orden federales, que parecen haber hecho la vista gorda ante las potenciales amenazas para la seguridad nacional que suponen sus negocios con ciudadanos chinos, rusos y otros extranjeros", dice el informe.

La comisión sigue exigiendo respuestas a varios altos funcionarios de los servicios de inteligencia, sobre por qué calificaron el portátil de Hunter Biden de propaganda rusa en una carta abierta antes de las elecciones. Asimismo, el informe incluía copias de las cartas enviadas a los funcionarios por el Comité Judicial a principios de este año, en las que se pedían "todos los documentos y comunicaciones" para llegar al fondo de cómo se preparó la carta abierta.

Varios medios de comunicación, como The New York Times y The Washington Post, han verificado la autenticidad del material del portátil tras sus propias investigaciones. Sin embargo, los firmantes de la carta, entre los que se encuentran el exdirector de Inteligencia Nacional Jim Clapper y los exdirectores de la CIA Mike Hayden, Leon Panetta y John Brennan, no se han retractado ni han revisado sus declaraciones.