El canciller iraní condena el "alboroto" occidental sobre los suministros de drones a Rusia

Según Hossein Amir Abdollahian, Teherán proporcionó a Moscú una pequeña cantidad de aviones no tripulados, pero solo unos meses antes de que comenzara conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, condenó este sábado el "alboroto" sobre los suministros de drones iraníes a Rusia para su uso en el campo de batalla en Ucrania, y afirmó que es "completamente erróneo", informa la agencia IRNA.

"El alboroto levantado por algunos países occidentales que señalan Irán por haber suministrado a Rusia aviones no tripulados y misiles para ayudar al país en la guerra de Ucrania es completamente erróneo en lo que respecta a los misiles. En cuanto a los aviones no tripulados, es cierto, proporcionamos a Rusia una pequeña cantidad de aviones no tripulados unos meses antes de la guerra en Ucrania", afirmó.

Además, Abdollahian también informó de que había llegado a un acuerdo con su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba, para que Kiev proporcionara a Teherán las evidencias del uso de drones iraníes por parte de Moscú.

Señaló que hace dos semanas las delegaciones militares y políticas de ambos países debían reunirse en un país europeo para discutir este tema, pero la parte ucraniana no llegó en el último momento debido a las presiones de Washington y Berlín por el deseo de Kiev de negociar con Teherán, mientras que EE.UU. y Alemania, al igual que algunos otros países europeos, quieren imponer sanciones a Irán por el suministro de drones.

Añadió que si Kiev "se compromete a cumplir su promesa", las conversaciones sobre el asunto se restablecerán en los próximos días. También añadió que si Moscú utilizó drones iraníes en el conflicto, Teherán "no permanecerá indiferente a esta cuestión". "Nuestra posición sobre la guerra en Ucrania es que se ponga fin al conflicto, que las partes vuelvan a negociar y que los refugiados regresen a sus hogares", concluyó el responsable de Exteriores iraní.

Por su parte, el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, reaccionó a esta declaración de Abdollahian declarando que está difundiendo "insinuaciones sobre un supuesto rechazo de la parte ucraniana" y añadió que "a Ucrania se le enseña a confiar solo en los hechos".