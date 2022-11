¿Qué dicen los protocolos para un eventual contacto con los alienígenas?

Científicos y expertos en política han conformado un nuevo órgano consultivo interdisciplinario para la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés), organizado por el Centro de Ciencias de Exoplanetas y el Centro de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de St. Andrews, Escocia (Reino Unido).

El Centro de Detección SETI tendrá como objetivo actualizar un protocolo de contacto extraterrestre que establece cuál sería la respuesta en caso de un encuentro repentino con alienígenas, comunicaron este miércoles.

¿Qué dice el protocolo existente?

El protocolo vigente fue aprobado en 2010, en la República Checa, por el Grupo de Estudio Permanente SETI de la Academia Internacional de Astronáutica (AIA). Constituyó una revisión de un documento anterior adoptado por la AIA en 1989. Consta de ocho principios, que resumidamente dicen lo siguiente:

1. Búsqueda: los experimentos SETI se llevarán a cabo de manera transparente. Se podrán presentar libremente informes públicos y se responderá a los medios de comunicación sobre su trabajo.

2. Manejo de evidencia candidata: En caso de sospecha de detección de inteligencia extraterrestre, se hará todo el esfuerzo para verificarla científicamente. No debe haber divulgaciones prematuras.

3. Detecciones confirmadas: si el proceso de verificación confirma la sospecha, se debe informar esta conclusión de manera plena y completamente abierta.

4. Difusión: Todos los datos necesarios para la confirmación de la detección deben ponerse a disposición de la comunidad científica internacional.

5. Monitoreo: Cualquier dato relacionado con la evidencia de inteligencia extraterrestre debe registrarse y almacenarse permanentemente para posteriores análisis.

6. Las señales: Si la evidencia de detección es en forma de señales electromagnéticas, se deben proteger las frecuencias.

7. Detección posterior: en caso de una señal confirmada, se ha establecido un Grupo de trabajo posterior a la detección.

8. Respuesta a las señales: En el caso de la detección confirmada de una señal, se buscará orientación y consentimiento de un organismo internacional ampliamente representativo, como las Naciones Unidas.

"No podemos darnos el lujo de estar mal preparados"

Según los expertos, el actual protocolo es impreciso a la hora de coordinar la respuesta internacional al contacto con los extraterrestres y se enfoca, fundamentalmente, en la importancia de difundir los hallazgos. El documento no establece pautas a seguir para responder ante un contacto real y solamente recomienda buscar instrucciones de las Naciones Unidas sin que se esclarezca qué debería de hacer el propio organismo ante esa situación.

Ahora existen procedimientos y entidades establecidos con las Naciones Unidas para hacer frente a la amenaza que representan los impactos de asteroides en la Tierra, pero no existe nada similar para captar una señal de radio de E.T., dijeron en el comunicado.

"La ciencia ficción está repleta de exploraciones sobre el impacto en la sociedad humana tras el descubrimiento e incluso encuentros con vida o inteligencia en otros lugares", dijo John Elliott, científico y coordinador del recién establecido Centro de Detección SETI. Según Elliott, el nuevo grupo de investigación "irá más allá de pensar en el impacto en la humanidad" de un posible encuentro extraterrestre y comenzará a centrarse en cómo debemos responder.

Los últimos avances en la exploración espacial han hecho que la idea de vida extraterrestre sea más plausible. En lugar de centrarse en enviar mensajes, el nuevo centro de detección de SETI analizará activamente posibles mensajes enviados por extraterrestres en busca de estructuras de lenguaje y desarrollará un marco para atribuir significado a esas señales. También desarrollarán protocolos y tratados para responder a hipotéticos mensajeros.

"¿Alguna vez recibiremos un mensaje de E.T.? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo sucederá esto. Pero sí sabemos que no podemos darnos el lujo de estar mal preparados (sin rumbo científico, social y político) para un evento que podría suceder en realidad mañana mismo y que no podemos permitirnos manejar mal", destacó.