Las consecuencias para Ucrania de negarse a negociar con Rusia han sido "absolutamente terribles", afirma el economista Jeffrey Sachs

Jeffrey Sachs, economista de renombre de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y exconsejero de tres secretarios generales de la ONU, afirmó que las consecuencias para Ucrania de negarse a negociar con Rusia han sido "absolutamente terribles".

En una entrevista con el canal Dialogue Works esta semana, el experto recuerda que Ucrania dijo en marzo de este año que se convertiría en algo parecido a Austria, es decir, en un país neutral. Y sobre esa base empezaron a negociar y a intercambiar papeles con los rusos sobre su neutralidad. Sin embargo, tras varias semanas de diálogos, los ucranianos detuvieron las negociaciones.

"Algunos dicen que los estadounidenses les dijeron: 'no sigan adelante, no tienen que aceptar esto, deben vencer a Rusia, lo obtendrán todo'. No lo sabemos, pero es muy probable que eso sea lo que haya ocurrido", comentó Sachs. De igual forma, el experto sospecha que las negociaciones se estancaron debido a que al ex primer ministro británico, Boris Johnson, "transmitió ese mensaje desde el Reino Unido".

"Una cosa está clara: la propia Ucrania detuvo las negociaciones. Y eso fue un gran error para ellos. Ni entonces, ni ahora, fue en absoluto beneficioso para Ucrania", resaltó Sachs. "Ciudades convertidas en ruinas, decenas de miles de soldados muertos, el peligro no hace más que aumentar, cuatro regiones fueron anexionadas oficialmente a la Federación de Rusia. En general, nada ha ido en la dirección correcta", agregó.

A pesar de que Kiev considera que ha tenido avances militares tras las contraofensivas en el Donbass, el experto opina que el precio de lo que ha pasado desde marzo es "absolutamente terrible" y que la única forma de terminar el conflicto es negociando los términos que se discutieron en marzo.