Un asesor de Zelenski pide atacar las fábricas iraníes de drones

"Me parece que se podrían realizar ataques concretos contra la producción de drones, misiles balísticos, etc.", afirmó el asesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak.

El asesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak, instó este sábado a lanzar ataques contra las instalaciones iraníes de fabricación de drones, los cuales supuestamente son suministrados a Rusia para que pueda usarlos en el conflicto con Kiev.

"Es necesario no tan solo imponer sanciones o embargos, me parece que se podrían realizar ataques concretos contra la producción de drones, misiles balísticos, etc.", afirmó Podoliak, agregando que Teherán "no puede continuar haciendo esto de manera impune".

"La comunidad internacional debe tomar una decisión para destruir estas plantas", aseveró el alto funcionario en sus declaraciones a un canal nacional.

Asimismo, Podoliak tachó de "extrañas" las recientes afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, quien dijo que Teherán proporcionó a Moscú "una pequeña cantidad de aviones no tripulados unos meses antes" del inicio del operativo ruso.

"El alboroto levantado por algunos países occidentales que señalan Irán por haber suministrado a Rusia aviones no tripulados y misiles para ayudar al país en la guerra de Ucrania es completamente erróneo en lo que respecta a los misiles. En cuanto a los aviones no tripulados, es cierto, proporcionamos a Rusia una pequeña cantidad de aviones no tripulados unos meses antes de la guerra en Ucrania", afirmó el ministro.