El guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor, revela que padece de cáncer en etapa avanzada

Andy Taylor, guitarrista y miembro fundador de la banda de pop rock británica Duran Duran, lucha actualmente contra un cáncer de próstata en etapa 4, según anunciaron este sábado sus compañeros.

"Hace poco más de 4 años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4 (…) Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para mi vida, no existe una cura", escribió Taylor en una carta, leía por el líder y vocalista de la banda, Simon Le Bon, durante el discurso de inducción de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La ceremonia estaba destinada a servir como reunión de todos sus integrantes después de 17 años, pero un reciente "contratiempo" con la salud de Tylor le impidió asistir. El músico había dejado el grupo en 1986. Luego se reincorporó en el 2001, tocó en el álbum 'Astronaut' del 2004 y abandonó de nuevo el proyecto en el 2006.