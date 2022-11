NYT: Twitter no cobrará por la marca de verificación hasta después de las elecciones de medio mandato en EE.UU.

Twitter no cobrará 8 dólares al mes por la marca azul de verificación hasta después de las elecciones de medio mandato en EE.UU., que se celebrarán el próximo 8 de noviembre, informó este domingo The New York Times.

Según el periódico, la decisión se tomó después de que varios empleados de la plataforma expresaran sus preocupaciones de que los usuarios puedan comprar una insignia de verificación y distribuir información falsa antes de los comicios. "Hemos tomado la decisión de trasladar el lanzamiento [de esta función] al 9 de noviembre, después de las elecciones", afirmó uno de los responsables de este proyecto de Twitter en correspondencia interna con el personal.