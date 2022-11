"No habrá una victoria decisiva en el campo de batalla" para el conflicto en Ucrania, dice EE.UU.

El conflicto entre Rusia y Ucrania no terminará con la victoria decisiva de alguna de las partes enfrentadas, que necesariamente acabarán negociando, sostuvo este lunes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante una rueda de prensa.

"Esta guerra sólo terminará mediante el diálogo y la diplomacia. No puede concluir de una forma decisiva en el campo de batalla (...) Y en última instancia, eso tendrá que ser un proceso entre Ucrania y Rusia", enfatizó el vocero.

"Nuestro mensaje es que esta guerra tiene que terminar diplomáticamente. Tiene que terminar mediante el diálogo. [...] No va a haber una victoria decisiva en el campo de batalla", reiteró.

Además, reafirmó Price, el futuro de Ucrania no puede resolverse sin ella. En esa circunstancia, ratificó el compromiso de Washington de seguir dotando a Kiev con armas y equipos bélicos, así como con paquetes de rescate financiero y ayuda humanitaria, para que pueda estar "en la posición más fuerte posible cuando se establezca esa mesa de negociación".

Entre tanto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, desmintió este lunes una información publicada por el diario The Wall Street Journal, según la cual Moscú estaría manteniendo conversaciones confidenciales con un alto funcionario estadounidense acerca de la crisis en Ucrania.

A su vez, el periódico The Washington Post reportó el sábado pasado, citando fuentes no identificadas, que funcionarios de la Administración Biden instan en privado a Kiev a que renuncie al principio de no negociar con Rusia bajo la presidencia de Vladímir Putin, y piden que se muestre abierta a esas negociaciones.

Líneas de comunicación abiertas

Por otra parte, el vocero del Departamento de Estado recalcó que EE.UU., "como país responsable", mantiene abiertas las líneas de comunicación con Rusia, "pese a los intentos de los rusos de dificultar" sus esfuerzos diplomáticos.

"Estamos convencidos de que las líneas de comunicación y los canales de diálogo son importantes en tiempos de tensión, pero además son especialmente importantes en tiempos de conflicto", dijo Price, agregando que Washington se esfuerza "concienzudamente" para que las vías de diálogo existentes no se cierren.

Así, aseguró que la Casa Blanca mantiene su diálogo con el Kremlin por vía de las embajadas de ambos países "prácticamente todos los días, si no todos los días", para abordar asuntos de importancia bilateral. "Creemos que es muy importante que tengamos estas conversaciones", sintetizó.