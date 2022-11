Medios: Japón ha gastado 82.000 millones de dólares en la liquidación de las consecuencias del accidente de Fukushima

El Gobierno de Japón ya ha gastado 12,1 billones de yenes (82.600 millones de dólares) en la liquidación de las consecuencias del accidente en la central nuclear de Fukushima-1, ocurrido en marzo de 2011, informa The Asahi Shimbun.

Más de la mitad de esta cantidad fue destinada a pagar indemnizaciones a los residentes de la prefectura de Fukushima, mientras que casi 3 billones de yenes (20.300 millones de dólares) fueron invertidos en los trabajos de descontaminación del área. Los costos totales para la liquidación de las consecuencias del accidente, según los cálculos, ascenderán a al menos 21,5 billones de yenes (146.800 millones de dólares), pero esta suma aún podría aumentar.

No obstante, el Gobierno rechaza las solicitudes de aumentos de pagos. "Estamos escuchando sinceramente las diferentes opiniones, pero, al menos por el momento, no creemos que el costo supere la cifra estimada y no planeamos revisarlo", dijo un portavoz de la agencia nacional de recursos naturales y energía.