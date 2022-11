Lanzan una lata de cerveza al senador estadounidense Ted Cruz en un evento en Texas

Un hombre lanzó una lata de cerveza al senador republicano Ted Cruz, golpeándolo "en el área del pecho y el cuello", durante un desfile del equipo de béisbol Astros de Houston, celebrado el lunes en esta ciudad de Texas, según datos policiales.

El sospechoso, de 33 años, fue detenido por la Policía y está a la espera de que presenten cargos en su contra, informa The Hill. Tras el incidente, Ted Cruz no requirió de asistencia médica. En un tuit, el político se mostró agradecido de que el "payaso" que arrojó la lata no consiguiera hacerle daño.

Beer flies at Ted Cruz during Astros World Series Parade pic.twitter.com/lRALgyXCe2 — Alien Truther Wildwest (@wcgroovy) November 7, 2022

Durante el acto público, el senador fue también abucheado por la muchedumbre, según muestran algunos de los videos publicados.