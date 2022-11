Olaf Scholz se ríe de los problemas energéticos de un ciudadano (VIDEO)

El canciller alemán, Olaf Scholz, no consiguió contener la risa al recordar las preocupaciones de un ciudadano en medio de la crisis energética que atraviesa el país. "Recientemente, un ciudadano se me acercó y me dijo: 'Scholz, acabo de cambiar mi horno eléctrico por uno de gas'. Ni siquiera sabía lo triste que se suponía que debía parecer", dijo.