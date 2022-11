Un excepcional hallazgo en Italia podría "reescribir la historia" del Imperio romano (FOTOS)

"Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni,in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro" pic.twitter.com/GWkWsmMrSq