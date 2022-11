Encuentran en un mercadillo una posible fotografía de Vincent van Gogh

Un coleccionista de la ciudad neerlandesa de Beneden-Leeuwen compró en un mercadillo un viejo álbum familiar que contiene una posible fotografía de Vincent van Gogh, informa Omroep Brabant.

"Colecciono pinturas del siglo XIX", explicó Andries van Beek al medio. "Compré un álbum familiar en un mercadillo en Purmerend. Una vez en casa, estudié las fotos y pensé: esta foto bien podría haber sido de Vincent van Gogh", relató. Según afirmó, varios críticos de arte también ven en la apariencia del retratado sorprendentes similitudes con el icónico pintor. Otra de las instantáneas también mostraría supuestamente a la hermana menor del artista.

Toch geen Vincent van Gogh op de foto: 'Daar baal ik wel van' https://t.co/Hckclli4wbpic.twitter.com/r9w4BzeUAn — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) November 9, 2022

La imagen en cuestión fue tomada en 1883 por el fotógrafo Dirk Jan le Grand, de la ciudad de Breda, según se puede leer en su parte posterior.

"Le Grand vivía en la misma calle en Breda que el padre de Vincent. El álbum de fotos pertenece a la familia Verloop. Alguien de esta familia tenía entonces un negocio de cáterin en Noordwijk, en el sur de Holanda, donde las hermanas de Vincent veraneaban juntas", comentó la coincidencia el coleccionista.

Wel of niet Vincent? Dit denken de Van Gogh-huizen https://t.co/HAIDaME8gdpic.twitter.com/pDtVTh9mm5 — Omroep Gelderland (@OmroepGLD) November 7, 2022

No obstante, el medio proporcionó la imagen al curador de la Casa Vincent van Gogh, Ron Dirven y su primera reacción no fue alentadora. "En esta foto no reconozco a Vincent", afirmó. "Sucede regularmente que la gente piensa que ha encontrado una foto de él, pero desafortunadamente eso nunca ha resultado ser cierto", agregó.

Ahora la instantánea está siendo examinada por especialistas del Museo van Gogh de Ámsterdam. Si se confirma su autenticidad, se convertiría en la segunda fotografía conocida del artista.