Agrupación política suiza prepara referéndum sobre la no participación en sanciones

Los activistas proponen incorporar en la Constitución un artículo para que Suiza no pueda tomar ninguna medida no militar coercitiva contra Estados en guerra.

El martes en Suiza, una agrupación nacionalista puso en marcha una iniciativa con el objetivo de proteger la neutralidad del país y prohibir su participación en futuras sanciones y alianzas de defensa.

Pro Schweiz, una asociación recientemente formada por grupos de derecha, lanzó una campaña para que se realice un referéndum sobre las sanciones, en un contexto en el que Suiza optó por renunciar a su tradición neutral y adoptó medidas sancionatorias contra Rusia, informa Reuters.

Los promotores deben reunir 100.000 firmas favorables al proyecto antes de la primavera de 2024, para que se realice el referéndum nacional.

Con esta iniciativa pretenden que el carácter neutral de la nación se encuentre consagrado en la Constitución. Asimismo, los activistas proponen incorporar en la carta magna un artículo para que Suiza no pueda tomar ninguna medida no militar coercitiva contra Estados en guerra, es decir, que no pueda imponer sanciones. Esto incluiría, por ejemplo, la prohibición de "sanciones como las que Suiza ha aplicado contra Rusia", indica la cadena local en alemán SRF.

Según Pro Schweiz, la propuesta no descarta llevar a cabo entrenamientos militares conjuntos con socios extranjeros, ni participar en operaciones para el mantenimiento de la paz, en caso de ser aprobados por el Parlamento.