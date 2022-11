La paliza de un periodista a su novia causa un revuelo que llega a la presidencia de Colombia (VIDEO)

Un video que muestra cómo el periodista colombiano Juan Fernando Barona golpea a una mujer en un ascensor, mientras es ayudado por un amigo, ha tenido consecuencias hasta en la Presidencia del país.

Las imágenes las publicó la ONG Jacarandas, que explicó que la víctima de la agresión –que tuvo lugar el 15 de octubre, pero que se dio a conocer ahora– es una mujer de nacionalidad brasileña que habría mantenido una relación amorosa con el periodista durante cuatro meses.

"Ambos [Barona y su amigo Nicolás Vergara] la habrían golpeado brutalmente y halado del pelo arrastrándola por el piso. Según los hechos de la denuncia, la pareja tuvo una discusión en un BBC [Bogotá Beer Company] donde él la habría agredido verbalmente", apuntó la ONG.

@NoticiasUno Exigimos acciones INMEDIATAS.Su periodista Juan Fernando Barona, que estuvo recientemente en Egipto cubriendo a Petro en la reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- COP 27, habría violentado a su pareja el 15 de octubre. pic.twitter.com/6E54bNv9uh — Jacarandas #LíneaJacarandas (@SomosJacarandas) November 9, 2022

La mujer relató que tras la paliza "quedó con una incapacidad de ocho días". "Ella tuvo la valentía de poner la denuncia y una comisaría de familia le reconoció una medida de protección para que él no se le acerque ni compartan ningún espacio público o privado. No se puede normalizar la violencia contra las mujeres", agregó.

"Acciones inmediatas"

La asociación pidió "acciones inmediatas" a Noticias Uno, el medio de comunicación en el que trabajaba Barona. Poco después, Jorge Acosta, gerente del canal, anunció que el periodista ya no integraba el equipo.

"A partir de este momento Juan Fernando Barona no hace parte de Noticias Uno. Los equipos administrativo y editorial conocieron esta noche [el martes] las graves imágenes difundidas en redes sociales. El señor Barona tiene derecho a su defensa dentro del debido proceso", escribió en Twitter.

En el momento en que el video se hizo público, el periodista se encontraba en Sharm El Sheij, Egipto, cubriendo la participación del presidente, Gustavo Petro, en la Cumbre del Clima COP27.

"Por encontrarse en el exterior cubriendo una gira presidencial, recibió instrucciones de regresar al país en la siguiente escala", afirmó Acosta.

"Investigación"

Por su parte, en un comunicado, la Presidencia de la República informó que Barona "será apartado del grupo de periodistas que cubren al mandatario".

"El proceso para su regreso será asumido por el medio de comunicación y la Embajada de Colombia en Egipto quedará encargada de cualquier requerimiento adicional del ciudadano", aseveró.

La Fiscalía General de la Nación ordenó este miércoles iniciar una investigación de los hechos.

Por su parte, el periodista publicó unas fotos en las que se le ve con arañazos y marcas en el cuello. "Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos", escribió en Twitter.

Jamás quise hacer público un doloroso caso privado, que es íntimo, para preservar los derechos de la otra persona involucrada, y los míos pic.twitter.com/yYbZ5XTwTc — Juan Fernando Barona (@juanferbaro) November 9, 2022

Y continuó: "Sin embargo, como han sido divulgadas unas partes sin contexto y sin consultarme, pongo en conocimiento general esta foto y el dictamen de Medicina Legal que se me practicó y que me dio una incapacidad de 15 días. No diré una sola palabra más al respecto, salvo en los estrados".