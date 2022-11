Revelan incriminadores mensajes de la pareja detenida por el feminicidio de Ariadna López Díaz en México

Los dos detenidos por el feminicidio de la joven mexicana Ariadna Fernanda López Díaz, Rautel Astudillo y su novia, Vanessa 'N', planificaron en los días posteriores al crimen las explicaciones que le darían a las autoridades y a los seres queridos de la víctima, según los mensajes que intercambiaron y que fueron revelados por El País.

López Díaz, de 27 años, fue vista por última vez el domingo 30 de octubre, cuando estuvo en el restaurante Fisher's de la colonia Roma Norte (Ciudad de México) junto con la pareja y tres personas más. Después se trasladaron al departamento de Astudillo, aunque al final se fueron los tres invitados y solo quedaron Ariadna, Vanessa y su novio.

Mensajes incriminatorios

El paradero de López Díaz no fue públicamente conocido hasta el martes 1 de noviembre, cuando dos ciclistas encontraron su cuerpo a un costado de la carretera La Pera-Cuatla, en Tezpotlán, estado de Morelos. Al día siguiente, el miércoles 3, mientras el cadáver de la joven estaba siendo identificado en la morgue, la pareja coordinaba, vía WhatsApp, lo que le responderían a los amigos de la víctima que les preguntaban si sabían algo de ella.

A las 17:13 horas, Vanessa le escribe a Astudillo que uno de los amigos de López Díaz le había enviado un mensaje. "Creo que el que sabe un poco más es Ernesto, o sea cosas como a qué hora se fue y en qué, o sea Uber o taxi. Que si les puedo compartir esa información", le comenta ella.

"Es que van a ir a meter denuncia. Y necesitan lo más de detalles que puedan", le escribe Vanessa a su novio.

"Amorcito, me da miedo todo esto", le responde Astudillo. En ese momento, Vanessa intenta convencer a su pareja de que las autoridades no lo buscarían. "Pero amor, no es nuestra culpa. Ni va a ser contra ti", dice.

En tanto, Astudillo le comenta: "Pues estaremos de por medio". Vanessa, por su parte, le responde: "Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio".

Cuando los seres queridos de López Díaz les informaron que interpondrían una denuncia ante las autoridades por la desaparición de la joven, Astudillo le hace una advertencia a Vanessa: "Está bien que cooperemos, pero con cuidado en los detalles".

Así, Astudillo le dicta a Vanessa una supuesta versión de los hechos para que la replique ante cualquier pregunta. "Nos fuimos del Fisher's como a las 18:30 (...) venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Estuvimos como en mi casa hasta las 21:00, todos se fueron (...) Debió de pedir su Uber como a las nueve de la noche. Pero nadie confirma que se haya subido al taxi".

En un intercambio de mensajes con amigas de López Díaz, Vanessa les comenta que esa noche del domingo "todos estábamos pedísimos [muy borrachos]". Además, sugiere que Ariadna Fernanda "estaba muy triste", y finalmente lanza un cuestionamiento: "¿No crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo?".

El jueves 3 de noviembre, la pareja acudió al velorio de la víctima y Astudillo incluso dio una entrevista a los medios de comunicación, en la que afirmó que López Díaz "se fue solita" del edificio. "Era domingo y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella", dijo. Además, cuando fue cuestionado por los periodistas sobre si había cámaras de seguridad, el individuo respondió que solicitaron "todo" y que tanto él como Vanessa fueron a declarar ante la Fiscalía de Morelos, que fue la primera dependencia que inició la investigación.

La noche del jueves, Vanessa le dice a Astudillo que necesitan "un video o algo" que demuestre que López Díaz salió viva del edificio. "Ya que de puras palabras no servirá de nada", advierte.

Primeros dictámenes

El viernes 4 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de Morelos presentó los resultados de las muestras biológicas tomadas al cuerpo de López Díaz, con las que sustentaron que la causa de muerte fue "broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica". Sin embargo, esta línea de investigación fue desmentida en un peritaje independiente practicado luego por el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior y por peritos de la Fiscalía de Ciudad de México, en el que comprobaron que el cuerpo de la joven presentaba "diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple, que se clasifica de mortal".

Además, la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales inspeccionó el departamento de Astudillo, donde halló, con pruebas de luminiscencia, "presencia de sangre en el piso de la sala y en un cojín, así como en la recámara".

Videos y detenciones

Con la indagatoria de la Fiscalía de Ciudad de México se dio un giro al caso, ya que las autoridades obtuvieron el video de las cámaras de vigilancia del edificio en donde vive Astudillo. En el material se observa que el lunes 31 de octubre, hacia las 11:30 horas, Astudillo camina cargando el cuerpo de una mujer y la sube a su camioneta negra. En las imágenes se observa que la mujer en cuestión lleva la misma ropa y calzado deportivo que vestía López Díaz.

El domingo 6 de noviembre, las autoridades informaron sobre la detención de Vanessa en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Al día siguiente, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, por lo que la mujer permanecerá en el Centro Penitenciario Femenil Santa Martha Acatitla durante el desarrollo de la investigación.

Por su parte, Astudillo se entregó el lunes 7 de noviembre a las autoridades de Nuevo León, afirmando que era inocente del crimen de López Díaz. Este martes 8, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa, que cumplirá en el Reclusorio Norte mientras se desarrolla el proceso.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!