Trump sobre las elecciones en EE.UU.: Si los republicanos ganan, el mérito es mío; si pierden, no es mi culpa

El expresidente estadounidense Donald Trump declaró este martes, en una entrevista con NewsNation, que "debería llevarse todo el crédito" si los candidatos republicanos a los que respaldó ganan en las elecciones legislativas de medio término, pero que en caso de derrota "no deberían culparlo en absoluto".

No obstante, "lo que ocurre normalmente es que si ellos lo hacen bien, no me darán ningún crédito, y si lo hacen mal, me echarán la culpa de todo a mí", afirmó el exmandatario, tras reconocer que apostó fuerte por muchos de los candidatos que se presentaron en los comicios de este martes. "En muchos casos, les dije yo que se presentaran, y se presentaron y resultaron ser muy buenos candidatos", agregó.

En estos comicios, Trump respaldó a más de 330 republicanos que se postularon para cargos estatales y federales, incluidos el candidato republicano a senador por Georgia, Herschel Walker; el candidato al Senado por Arizona, Blake Masters; y JD Vance, que ganó la carrera a la cámara alta por el estado de Ohio, reseña Business Insider.

Con el escrutinio ya avanzado en la mayoría de los estados del país, de los 435 escaños que debían renovarse en la Cámara de Representantes, los republicanos se habrían hecho con 204 y los demócratas con 187, y quedan aún 45 por decidir, según las proyecciones de CNN. En el Senado, ambos partidos se encuentran de momento prácticamente empatados, con 48 senadores para los demócratas y 49 para los republicanos. Faltan los resultados de Arizona, Nevada y Georgia, que definirán el control de la cámara alta.