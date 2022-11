Reportan que EE.UU. no entregará a Ucrania drones Gray Eagle para evitar una escalada

Estados Unidos no entregará a Ucrania los vehículos aéreos no tripulados MQ-1C Gray Eagle, pese a los reiterados pedidos de Kiev y el apoyo de un grupo de congresistas. Según fuentes del periódico The Wall Street Journal, el Pentágono rechazó enviar estos drones porque su entrega podría "llevar a una escalada en el conflicto".

Un portavoz del fabricante, General Atomics, confirmó al medio que la compañía fue informada sobre la decisión del Gobierno estadounidense, privando a Ucrania de esta clase de armamento avanzado que Kiev ha solicitado durante meses.

Los drones Gray Eagle cuentan con tecnología de punta y sirven tanto para tareas de inteligencia, como para realizar ataques. Son capaces de portar hasta cuatro misiles Hellfire, cada uno de unos 50 kilogramos, recorrer grandes distancias.

El mismo periódico informó en septiembre que un grupo bipartidista de congresistas de EE.UU. había enviado una carta al jefe del Pentágono, Lloyd Austin, para instarlo a suministrar los Gray Eagle a Kiev. De hecho, en julio WSJ expuso las razones por las que la entrega de estos drones sería indeseable para el país norteamericano, concretamente, por el temor de que Rusia pueda acceder a su tecnología avanzada.

A su vez, Reuters reportó en junio pasado que el propio presidente Joe Biden quería vender a Ucrania cuatro drones de esta modificación, y el tema fue discutido en el Pentágono durante varias semanas.