Extraen una munición sin explotar alojada cerca del corazón de un militar ruso

Un soldado ruso herido con una munición sin explotar alojada en su pecho fue sometido a una operación para extraer el proyectil en un hospital militar de la región de Bélgorod.

La munición, proveniente de las fuerzas ucranianas, perforó las costillas del sargento Nikolái Pasenko, los pulmones y se detuvo en la columna vertebral entre la aorta y la vena cava inferior, cerca del corazón.

Debido a los riesgos del procedimiento, los cirujanos tuvieron que utilizar chalecos antibalas, ya que cualquier error en la manipulación podía llevar a una explosión o la muerte del paciente. Sin embargo, la intervención fue exitosa, y los médicos pudieron recuperar la calma solo cuando la munición fue puesta en un cubo con arena.

"No me di cuenta de lo que había sucedido, solo hubo un golpe al borde de mi chaleco. No perdí el conocimiento, seguía moviéndome. No sabía lo que había ahí, y luego cuando me dijeron que [la munición] estaba dentro…", recuerda Pasenko.

El uniformado contó que cuando el medico decidió operarle, él se opuso para no poner en peligro a los especialistas.

"Pero el cirujano no tenía miedo. Un hombre muy valiente, un verdadero héroe. Le estaré agradecido el resto de mi vida", agregó.

Ahora, el militar se encuentra en rehabilitación en la ciudad de Moscú después de lo cual planea regresar al frente. "Luego volveré allí, a mis amigos del frente, y serviré de la misma manera", afirmó.