Una mujer transgénero gana un concurso de belleza femenino en EE.UU. auspiciado por Miss America

Un joven biológicamente hombre se convirtió en el primer concursante transgénero en ganar un concurso de belleza para mujeres en EE.UU., celebrado bajo el auspicio de la organización Miss America, informa la prensa local.

Brian Nguyen, de 19 años, ganó la corona del evento 'Miss Greater Derry 2023', celebrado el pasado fin de semana en el estado de New Hampshire. En ese concurso participan "mujeres jóvenes" de entre 17 y 24 años, y la ganadora se hace acreedora de una beca universitaria.

🤷‍♀️Valeurs occidentales ! Brian Nguyen, un homme (?) obèse transexuel, a remporté le concours de beauté régional Miss America dans le New Hampshire, aux États-Unis. pic.twitter.com/z2ZZK8DDsv — Loetitia Halàsz 🇭🇺 ن (@LoetitiaH) November 10, 2022

"En los 100 años de historia de Miss America, me he convertido oficialmente en la primera titular transgénero dentro de la organización", escribió Nguyen en las redes sociales. "Me siento honrada de ser coronada como nueva 'Miss Greater Derry 2023', y estoy encantada de mostrarles todo lo que tengo bajo la manga", afirmó.

Polémica

El triunfo de Nguyen se produjo poco después de que la Corte de Apelaciones de EE.UU. dictaminara que los concursantes transgénero podrían ser excluidos de los eventos de belleza de la organización Miss America, debido a que esos certámenes son para mujeres biológicas con el fin de "expresar la visión ideal de la mujer estadounidense", y su elegibilidad está protegida por la Constitución "contra el discurso forzado".

🔴 #USA 🇺🇸 : Américaine beauty : Brian Nguyen, premier homme transgenre à remporter un concours de beauté régional parrainé par Miss America. (je sais, c’est dur dès le matin..) 🎉 pic.twitter.com/m1fe4jHmjP — Péonia (@CalliFanciulla) November 10, 2022

En las redes sociales, muchos internautas calificaron el evento 'Miss Greater Derry 2023' de "ridículo", y otros consideran que si Nguyen fuera una mujer biológica, "ni siquiera habría superado el proceso de ingreso". Una usuaria de Twitter denunció que su victoria es un reflejo más de la aversión a las mujeres por parte de la izquierda.