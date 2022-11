Hallan los cuerpos de tres turistas estadounidenses en un Airbnb de México

Las autoridades mexicanas hallaron los cuerpos de tres turistas estadounidenses en un departamento de Airbnb en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México. Los fallecidos, que habían viajado para disfrutar de la festividad del Día de Muertos, han sido identificados como Jordan Marshall y Kandace Florence, ambos de 28 años, y Courtez Hall, de 33 años.

Según recogen medios locales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que la presunta causa de la muerte podría deberse a una intoxicación por la inhalación de gas en el interior de la vivienda, aunque todavía investiga los hechos.

Las sospechas comenzaron el pasado 30 de octubre, cuando el novio de Florence habló con ella por teléfono y esta le comentó que se encontraba mal y que algo no iba bien. La llamada se cortó y no pudo volver a contactar con ella, por lo que decidió ponerse en contacto con el hospedador de Airbnb, recoge The New York Post.

Los guardias de seguridad del edificio percibieron un fuerte olor a gas y llamaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes encontraron los cuerpos de los tres estadounidenses. Aunque se llamó a una ambulancia, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

Las familias buscan respuestas

Las familias de los tres jóvenes todavía buscan una respuesta a lo sucedido. Se han puesto en contacto con la Embajada de EE.UU. en México y varios familiares han viajado hasta la capital mexicana.

"La policía mexicana no fue muy comunicativa con la información", declaró la madre de Jordan, Jennifer Marshall, a la cadena WTKR. "La barrera del idioma fue increíblemente difícil", agregó. Por su parte, el padre de Florence también ha criticado que ninguna autoridad de México se haya puesto en contacto con él.

Se espera que en los próximos días los cuerpos de los tres turistas sean trasladados a su país natal.