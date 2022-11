"No debí haber dicho eso": Las disculpas del embajador de Colombia luego de llamar "pendejo" a Guaidó

Después de un "regaño suave" del presidente colombiano, Gustavo Petro, el embajador de ese país en Venezuela, Armando Benedetti, afirmó que está dispuesto a ofrecerle disculpas a la oposición venezolana y al exdiputado Juan Guaidó, luego de emitir comentarios descalificativos e insultos en una entrevista.

El máximo representante de Bogotá en Caracas hizo esas afirmaciones a los medios presentes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, estado La Guaira, donde explicó la situación que lo había llevado a calificar a Guaidó como "huevón" y "pendejo" y a aseverar que la oposición venezolana era minoritaria.

Benedetti participó el pasado miércoles en el acto de bienvenida a los pasajeros del primer vuelo comercial desde Bogotá a Caracas, a cargo de la estatal colombiana Satena. En el evento también participó el ministro de Transporte colombiano, Guillermo Reyes, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países.

Las disculpas

"No debí haber dicho eso y si hay que pedirle disculpas a la oposición, se le pide a la oposición y al mismo Guaidó, creo que de pronto es una mala forma de expresarme", aseguró.

Luego de haber afirmado que la coalición opositora estaba compuesta por unos 20 políticos que se creían "jefes", justificó que ese comentario lo hizo al referirse a su "peso político" y alcance en "una elección popular".

Un periodista le preguntó sobre la reacción del Ejecutivo colombiano ante sus palabras, específicamente si había sido regañado, a lo que manifestó: "Hubo un regaño suave, pero fue suave".

Esta polémica surge en paralelo a la visita de Petro a París, donde se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, para abordar el tema venezolano, entre otros aspectos.

El presidente colombiano confirmó que se encuentra trabajando para facilitar la reapertura del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, que agrupa a varias fuerzas de la oposición.

¿Qué pasó?

Días atrás, circuló en las redes el fragmento en video de una entrevista hecha por el medio venezolano Efecto Cocuyo a Benedetti.

El embajador le relataba a la periodista venezolana Luz Mely Reyes que, tras ser designado en el cargo, padeció una enfermedad gastrointestinal durante tres días.

"Cuando yo medio soy persona, veo que Guaidó me atacó", recordó. Ante esto, su reacción fue preguntarse: "¿Y este huevón por qué me va a atacar?, ¿qué es lo que le pasa?".

"Y como yo venía picado de culebra, llegué aquí a Caracas y dije que no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, cuando era senador (sic)", añadió.

El embajador no solo hizo esas afirmaciones, sino que también dijo, el ser consultado sobre si se había reunido con los miembros de la oposición venezolana, lo siguiente: "Eso da risa. Dices 'la oposición' y son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes. Estoy dispuesto a reunirme con quien quiera siempre y cuando los dos lados estén de acuerdo que me reúna con los dos lados".

Reacción de la Plataforma Unitaria

La Plataforma Unitaria, una coalición de partidos opositores que apoya al exdiputado, expresó en un par de trinos su rechazo a lo expresado por Benedetti, a quien señalan de espetar "insultos contra Guaidó y el liderazgo de las fuerzas democráticas venezolanas".

En otro tuit, le exigieron al Gobierno colombiano y al embajador "respeto a todos los venezolanos". Del mismo modo, lo exhortaron "a trabajar de manera imparcial en la solución pacífica de la crisis humanitaria que vive Venezuela".

Los antecedentes

En un trino del 29 de agosto, el exdiputado venezolano respondió a un tuit de la Cancillería colombiana donde se reproducen las declaraciones de Benedetti, quien se refería en esa oportunidad al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, una vez que presentara sus credenciales ante el mandatario Nicolás Maduro.

"Hoy el embajador está en Caracas, designado por un presidente electo democráticamente, los venezolanos luchamos por ese derecho. Llámalo dictador, llamar diferente a Maduro es revictimizar a todo el país", expresó el exdiputado de la oposición radical.

Guaidó también escribió que "el embajador enviado por Petro" no habló sobre temas que siempre han estado en su agenda política y que erigió como las razones para autoproclamarse como "presidente encargado" y desconocer a Maduro como mandatario legítimo.

El opositor venezolano le recriminó a Benedetti el no abordar asuntos como como la migración venezolana, la supuesta "emergencia humanitaria", las "elecciones libres" y el "robo de elección 2018 y 2020", entre otros tópicos que incluyó en una lista.

