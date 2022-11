Funcionaria de la ONU confiesa a 'prankers' la falta de pruebas sobre militares rusos con viagra

"No es mi trabajo realizar investigaciones, no tengo esa función. Me encuentro sentada en mi oficina en Nueva York y tengo la función de la defensa de derechos", reconoció la funcionaria.

Dos bromistas rusos han pillado a una representante especial de la ONU induciéndola admitir que no dispone de pruebas sobre el reparto de viagra entre soldados rusos para que violen a mujeres en Ucrania, tal como declaró el mes pasado.

'Vován' y 'Lexus', conocidos por realizar travesuras con políticos y personalidades internacionales, llamaron por videoconferencia a la representante especial del secretario general sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, en nombre de un legislador ucraniano.

En su respuesta acerca del viagra, Patten contó que recibió esta información durante su viaje a Kiev, la capital ucraniana, el 3 de mayo, en presencia de la viceprimera ministra para la Integración Europea y Euroatlántica Olga Stefaníshina.

Cuando le preguntaron si le habían proporcionado pruebas sobre estas acusaciones, su respuesta fue negativa.

"No es mi trabajo realizar investigaciones, no tengo esa función. Me encuentro sentada en mi oficina en Nueva York y tengo la función de la defensa de derechos. Las investigaciones están siendo realizadas por equipos de monitoreo sobre los derechos humanos de la ONU y la Comisión internacional de Investigación. En sus informes hasta el momento no hay nada sobre el viagra", reconoció la funcionaria.

El mes pasado Patten afirmó a AFP que la ONU verificó más de 100 casos de violencia sexual de diversos tipos. Citó supuestas denuncias por parte de mujeres, sosteniendo que los soldados rusos estaban "equipados con viagra" lo que describió como "claramente una estrategia militar" y "táctica deliberada". Sus declaraciones fueron rápidamente difundidas por medios occidentales.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, respondió calificando las acusaciones de Patten como "fantasías perversas" y palabras que "van más allá de lo razonable". La vocera recordó que con denuncias semejantes habían sido acusadas las fuerzas de Muammar Gaddafi durante el conflicto libio en 2011.

"Como vemos, Occidente vuelve a emplear los mismos moldes en su guerra híbrida", resumió.