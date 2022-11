Añaden 473 millones de dólares más a la condena del conspiracionista Alex Jones

Una jueza de Connecticut, EE.UU., ordenó este jueves a Alex Jones, teórico de la conspiración y difusor mediático de ideas de extrema derecha, pagar junto con su compañía 473 millones de dólares a las familias de ocho víctimas del tiroteo en la escuela Sandy Hook, hecho ocurrido en 2012, por afirmar falsamente en su sitio web Infowars que la masacre nunca tuvo lugar y había sido un engaño, informa AP.

Esta nueva condena amplía la penalización total en su contra, tras varias demandas, a la asombrosa cantidad de 1.440 millones de dólares.

Jones dijo repetidamente a sus millones de seguidores que la masacre, donde fueron asesinados 20 alumnos de primer grado y seis educadores, nunca ocurrió y fue escenificada por actores para promover un mayor control de armas.

"El expediente respalda claramente el argumento de los demandantes, de que la conducta de los acusados fue intencional y maliciosa, y seguramente ha causado daños en virtud de su infraestructura [de la empresa mediática de Jones], capacidad para difundir contenidos y audiencia masiva", se escribe en un fallo de 45 páginas.

El veredicto de la jueza Barbara Bellis responde a la demanda presentada por las familias de ocho de las víctimas y un agente del FBI que estuvo entre los primeros en llegar a la escena. Los demandantes acusaron a Jones y a la empresa matriz de Infowars, Free Speech Systems, de utilizar los asesinatos en masa para aumentar su audiencia y ganar millones de dólares.

"Me estoy riendo de eso"

Christopher Mattei, abogado de las familias de Sandy Hook, dijo que espera que la compensación establecida envíe un mensaje a los teóricos de la conspiración que se benefician de las mentiras. Entre tanto, en su programa del jueves, Jones calificó de "ridículo" el monto de la compensación, al decir que el dictamen era un "chiste" y que no tiene dinero para pagar por daños.

"Bueno, por supuesto que me estoy riendo de eso", dijo. "Sería como si me enviaras una factura por mil millones de dólares por correo. Oh, hombre, te tenemos", añadió con sorna.