"No he cerrado la puerta": Zelenski revela sus condiciones para negociar con Moscú

Pese a declaraciones anteriores en sentido contrario, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseguró este jueves en una entrevista para la cadena estadounidense CNN que no descarta negociaciones de paz con Moscú.

"Aparte de ultimátums, no he oído nada del actual presidente de la Federación de Rusia. Pero no he cerrado la puerta. Dije que estaríamos dispuestos a hablar con Rusia, pero con una Rusia diferente", resaltó.

"Una que esté realmente preparada para la paz. […] Tienen que devolverlo todo. Tierras, derechos, libertad, dinero. Y, lo más importante, justicia", sintetizó el mandatario ucraniano, en una aparente referencia a territorios como la península de Crimea, que en 2014 se incorporó a Rusia tras un referéndum, así como a las dos repúblicas del Donbass y las regiones de Zaporozhie y Jersón, que Moscú proclamó como territorios rusos a finales de septiembre tras organizar allí votaciones similares.

Este lunes, Zelenski instó a la comunidad internacional a "obligar a Rusia a entablar verdaderas negociaciones de paz", al tiempo que enumeró una lista de condiciones para tal proceso. Entre ellas está el reclamo de restaurar la integridad territorial, el respeto a la Carta de la ONU y el pago de reparaciones por parte de Moscú.

Un mes atrás, el pasado 14 de octubre, Putin llamó a recordar que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso negociador, tras las conversaciones celebradas en marzo en la ciudad turca de Estambul.

De otra parte, a finales de septiembre Zelenski ratificó una decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que prohíbe llevar a cabo negociaciones con Rusia mientras Putin sea el jefe de Estado.

EE.UU.: "Ucrania está lista para la paz"

También este jueves se pronunció sobre el tema el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. Ned Price dijo en rueda de prensa que Washington espera señales de Rusia con respecto a posibles negociaciones para solucionar el conflicto en Ucrania.

"El presidente Zelenski dejó claro a principios de esta semana, una vez más, que Ucrania está lista para la paz, lista para una paz justa y equitativa. [...] Lo honesto sigue siendo que Moscú demuestre, y no sólo a través de palabras, sino también de hechos, que está dispuesta a negociar, que está dispuesta a cumplir con lo que el mundo ha escuchado muy claramente de los socios ucranianos", sostuvo el vocero.

Paralelamente, afirmó que la Casa Blanca no pretende "dictarle" a Kiev cómo deben desarrollarse el proceso de negociaciones y sus "contornos". En ese sentido, acentuó que Washington mantendrá su ayuda militar, económica y humanitaria para que Ucrania esté "en la posición más fuerte posible" en caso de que haya diálogo entre las partes beligerantes.