Pekín: "Las relaciones entre China y Rusia son sólidas como una roca"

El portavoz de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, aseguró este viernes que los lazos entre Pekín y Moscú siguen siendo fuertes y que su cooperación no está dirigida contra otros.

"Lo que puedo decirles es que las relaciones chino-rusas son sólidas como una roca. Como vecinos más grandes y socios de cooperación estratégica integral en la nueva era, China y Rusia siempre se han adherido firmemente a los principios de no alineación, no confrontación y de no atacar a terceros", declaró durante una conferencia de prensa.

Además, el vocero chino señaló que las relaciones bilaterales y la cooperación se han desarrollado en diversos campos "basados en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo".

"El desarrollo saludable y estable a largo plazo de las relaciones chino-rusas se basa principalmente en la alta confianza mutua y la fuerte dinámica intrínseca entre los dos países", agregó Zhao. El portavoz destacó que Pekín está listo para "cooperar con la parte rusa a fin de contribuir al avance constante de las relaciones bilaterales en la dirección correcta".

Las declaraciones de Zhao fueron en respuesta a un periodista que recordó los recientes comentarios del presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre que no cree que las relaciones entre Rusia y China se estén desarrollando hacia una alianza.