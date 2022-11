Boric endurece su discurso contra la violencia en La Araucanía y pide conformar una comisión de paz

El presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció su discurso contra las organizaciones que cometen actos de violencia en La Araucanía, una región que desde hace décadas es asolada por bloqueos, quema de bienes, tierras y viviendas y una crisis política que ha dejado un saldo de decenas de muertes y una tensión permanente, en el marco de las reivindicaciones del pueblo mapuche.

En su primera alocución en la zona, Boric llamó "cobardes" a quienes realizaron una serie de incendios intencionales para protestar por su visita e hizo duras comparaciones.

"¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas, me recuerda cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemaba libros en la Plaza San Borja", aseveró el mandatario, en lo que representó la radicalización de su discurso en torno al conflicto de esta zona.

"A eso se parece esa gente, la vamos a perseguir y le vamos a ganar a la violencia, porque la gran mayoría de quienes habitan en La Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz, con ellos vamos a dialogar", afirmó.

La gira se llevó a cabo en medio de una fuerte expectativa, ya que es la primera vez que Boric visita una región en la que rige un estado de excepción, es decir, que está militarizada desde octubre de 2021, debido a una decisión del expresidente Sebastián Piñera.

Durante la campaña, Boric prometió que terminaría con esta intervención militar, pero la ha mantenido porque, como él mismo reconoció este viernes, no se ha encontrado un camino para alcanzar la paz.

"Polémica semántica"

La tensión previa a la gira se evidenció en el operativo de seguridad que rodeó el viaje del mandatario, y que incluyó a más de 300 carabineros. La respuesta de algunas organizaciones radicalizadas fueron los incendios y el bloqueo de algunas carreteras.

"Si creen que privando de educación a los niños o de un templo donde practicar su fe a las personas de La Araucanía van a lograr intimidarme a mí o a mi Gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley", advirtió.

Aunque aseguró que no quería entrar en "una polémica semántica" que hace mucho daño, de todas formas aseguró que "en la región ha habido actos de carácter terrorista".

De inmediato aclaró que ello no justifica la aplicación de la Ley antiterrorista, que es lo que reclama la derecha desde hace años.

"Esta ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado, no es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar estas situaciones. Lo que estamos haciendo es modificar cuerpos legales, en particular la ley contra el crimen organizado, pero no les quepa duda que, más allá de la denominación, es algo que vamos a perseguir con todas las herramientas efectivas que nos da la ley", explicó.

También consideró que la única forma de detener esta escalada de violencia, "en la que delincuentes instrumentalizan la legítima aspiración de justicia, reconocimiento y tierra del pueblo mapuche para sus fines delictuales, es abordar esta deuda histórica de manera seria y con perspectiva".

La agenda oficial de Boric comenzó con una cita con el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien le entregó un proyecto de Ley de Reparación de Víctimas "del terrorismo".

Después presentó el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, así como los planes sociales que pondrá en marcha en la región, y se reunió con víctimas de los hechos de violencia, alcaldes y empresarios.