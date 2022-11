Opositores de Santa Cruz incendian sede sindical de trabajadores campesinos en Bolivia (VIDEOS)

Un grupo de simpatizantes del opositor Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento boliviano de Santa Cruz, incendiaron este viernes una sede sindical de trabajadores campesinos.

A las 15:00 locales (19:00 GMT), una multitud irrumpió en la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en la ciudad de Santa Cruz y le prendió fuego a las instalaciones.

#P7InformaUn grupo movilizado toma la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos en #SantaCruz. Se registra un incendio en esas instalaciones. pic.twitter.com/Znvul0vNBk — Página Siete (@pagina_siete) November 11, 2022

#Último | 🚨 Arde en llamas la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Afines al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho tomaron las instalaciones y le prendieron fuego.#SantaCruz#CSUTCB#ParoCívicopic.twitter.com/GtSLkEeHFD — Periódico Ahora El Pueblo (@ahora_elpueblo) November 11, 2022

La Policía intentó detener el avance de los integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista. No obstante, después de varias horas, los opositores lograron llegar hasta la Federación Sindical Única y prendieron fuego a varios objetos.

"Esto es una barbaridad. Como trabajadores cruceños repudiamos este hecho, nos solidarizamos con nuestros hermanos campesinos, el único delito fue reclamar de manera pacifica el derecho al trabajo", declaró a medios locales el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) Santa Cruz, Rolando Borda.

Agresión a marcha pacífica

Previamente, los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista agredieron a los manifestantes de una movilización pacífica que salió a las calles para rechazar el paro cívico convocado por Camacho y por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz.

Los agresores utilizaron bombas molotov, palos, piedras y petardos para impedir la movilización hacia el monumento del Chiriguano.

#ÚltimoMomento Grupos de choque camachistas se cubren el rostro, amenazan con piedras y palos a personas que participaban de la marcha pacífica que exigía se respete el derecho al trabajo. #NoAlParo#NoAlGolpeDeEstado#SantaCruz#Bolivia#Medios#Mundopic.twitter.com/lgVFvxHeez — Contacto Sur (@ContactoSur7) November 11, 2022

"Vinimos a hacer una marcha pacífica, tenemos derechos. Más de dos semanas estamos encerradas, ya no tenemos qué comer. Hemos sido emboscados por la Unión Juvenil Cruceñista enviada por Luis Fernando Camacho, nosotros no estamos armados, no tenemos nada", denunció una de las manifestantes que acudió a la movilización.