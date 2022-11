Scholz defiende su diálogo con Putin para poner fin al conflicto en Ucrania

"No he dejado que ninguna crítica me disuada de hablar por teléfono con él, en determinados intervalos, a menudo durante mucho tiempo", acentuó el jefe del Ejecutivo alemán.

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró este viernes que es importante seguir manteniendo el diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para acercar el fin del conflicto en Ucrania.

"Todos queremos que esta guerra termine y que la paz sea posible. Este es también el tema de todas las conversaciones que he mantenido con el presidente ruso hasta ahora, y no he dejado que ninguna crítica me disuada de hablar por teléfono con él en determinados intervalos, a menudo durante mucho tiempo", afirmó Scholz en un evento organizado en Leipzig por el medio local RND.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo alemán reiteró que no debería aceptarse un alto el fuego bajo condiciones que dicte Moscú. "En primer lugar, Rusia tiene que darse cuenta de que la idea de una paz dictatorial quedará en nada, y que no se puede pasar por encima del paisaje con un rotulador y decir que esto es ahora mío", dijo.

En esa línea, destacó que trabaja "incesantemente con muchos otros" aliados para que el Kremlin se dé cuenta de que "tendrá que haber un entendimiento diferente" para solucionar el conflicto bélico.

Scholz y Putin mantuvieron una reunión cara a cara el 15 de febrero pasado, poco antes del inicio del operativo militar ruso en Ucrania. Desde entonces han hablado varias veces por teléfono. La última conversación tuvo lugar el 13 de septiembre.

¿Negociaciones entre Moscú y Kiev?

Este mismo viernes, el vicecanciller ruso, Serguéi Riabkov, reiteró que Moscú está dispuesta a entablar negociaciones con Ucrania "sin condiciones previas". "Hemos estado preparados para ello ya desde antes, pero Kiev, bajo órdenes de sus patrocinadores occidentales, interrumpió el diálogo, que en líneas generales estaba avanzando […] Lo ocurrido después no ha dependido de nosotros", declaró, citado por RIA Novosti.

Mientras, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, dijo este jueves en una entrevista para la cadena estadounidense CNN que no descarta negociaciones de paz con Moscú, pese a sus declaraciones anteriores en sentido contrario.

Un mes atrás, el pasado 14 de octubre, Putin invitó a recordar que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso negociador, tras las conversaciones iniciales celebradas en marzo en la ciudad turca de Estambul.

De otra parte, a finales de septiembre Zelenski ratificó una decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que prohíbe llevar a cabo negociaciones con Rusia mientras Putin sea el jefe de Estado.