El colapso de FTX hace perder 5.000 millones de dólares a empresas vinculadas a la criptoindustria

El colapso de la bolsa de criptomonedas FTX, que inició el procedimiento para declararse en quiebra según las leyes estadounidenses, ha hundido el precio de los criptoactivos, mermando gravemente la confianza en toda la industria y presentando un panorama sombrío para las empresas que apostaron por el arriesgado sector.

Según datos recopilados por Bloomberg, una serie de compañías perdieron casi 5.000 millones de dólares en su valor por el desplome de sus acciones. Esta semana, Robinhood Markets Inc., MicroStrategy Inc. y Galaxy Digital Holdings Ltd. se han desplomado al menos un 15 %.

Los tokens digitales, incluido el bitcóin, han perdido parte de su valor en medio del criptoinvierno, como se conoce la prolongada tendencia bajista que se ha instalado en el mercado de criptomonedas. Además, la caída de FTX contribuyó a que los tenedores de acciones vinculadas al entorno cripto se dirigieran hacia sus mayores pérdidas semanales en años.

La empresa Robinhood va camino a su peor semana desde abril. Si bien se barajaba la posibilidad de que FTX compre la plataforma, teniendo en cuenta la participación en la compañía del 7,6 % del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, la quiebra de la criptobolsa dejó atrás esas esperanzas.

Por su parte, MicroStrategy, que ha estado comprando bitcóin al por mayor desde 2020, se encamina a la caída más pronunciada en más de dos décadas, perdiendo el 37 % en los últimos cinco días. Entretanto, Silvergate Capital Corp, se dirige hacia una pérdida de valor récord del 37 % esta semana.