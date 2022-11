EE.UU. 'permite' a la India comprar todo el petróleo ruso que quiera, sin tope de precios

Washington está encantado de que la India continúe comprando todo el petróleo ruso que quiera, incluso a precios por encima de los máximos que acordaron imponer en la última cumbre del G7, declaró el viernes la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen.

Según Yellen, la única condición para Nueva Deli es que evite usar los servicios occidentales marítimos, financieros y de seguros, sujetos a limitaciones.

Yellen aseguró durante su visita a la capital india que el crudo ruso "se venderá a precios de ganga", y que en la Administración Biden están "felices de que la India obtenga esa ganga", así como también puede hacerlo África o China, recoge Reuters.

La alta funcionaria argumentó que una vez que la Unión Europea detenga todas las importaciones marítimas de petróleo ruso en diciembre, Moscú se verá obligada a aceptar el precio tope o a ofrecer descuentos significativos. "Cuando la UE deje de comprar su crudo, a Rusia le resultará muy difícil continuar enviando tanto petróleo como lo ha hecho", sostuvo Yellen.

En estas condiciones, según las previsiones de la secretaria del Tesoro, Moscú se lanzará a la búsqueda de nuevos clientes, mientras que "muchos compradores" seguirán dependiendo de los servicios occidentales. Yellen explicó que las sanciones deberán limitar la disponibilidad de esos servicios a aquellos compradores que cumplan con el tope de precio.

Por su parte, Rusia advirtió en varias ocasiones que no suministrará sus recursos naturales a los países que impongan restricciones de precio. El presidente Vladímir Putin recordó en septiembre pasado que hay obligaciones contractuales que se deben cumplir.

"¿Va a haber alguna decisión política que contradiga los contratos? Sencillamente, no los honraremos", dijo el mandatario ruso. "No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses, en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni combustible, ni nada", aseguró.

Las autoridades indias de momento no se han pronunciado sobre las condiciones planteadas por Yellen.