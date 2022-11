Mbappé se planteó abandonar la selección de fútbol francesa por el racismo

Kylian Mbappé se planteó abandonar la selección de fútbol de Francia por los insultos racistas que recibió tras fallar un penal decisivo que dejó al equipo fuera de la Eurocopa en 2021, reveló a Sports Illustrated, que este jueves publicó un reportaje sobre el jugador.



Tras la eliminación del conjunto nacional, el deportista mantuvo una reunión con Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol que ha sido investigado por mala conducta y acoso y ha sido citado negando la existencia del racismo en el fútbol, pero fue breve e improductiva.

"Dije: 'no puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono. No voy a jugar'", explicó Mbappé. "Pero después reflexiono con toda la gente que juega a mi alrededor y me anima, y creo que rendirse no era un buen mensaje. Porque creo que soy un ejemplo para todos", añadió.

"Somos más fuertes que eso"

En este sentido, el jugador, que el próximo mes cumple 24 años, indicó que en ese momento entendió que su país estaba cambiando. "Esta es la nueva Francia […] Es por eso que no renuncié a la selección. Porque es un mensaje para la generación joven para decir: 'Somos más fuertes que eso'", detalló.

"Me siento francés porque nací en Francia y me dieron esta oportunidad de crecer de manera normal", aseveró Mbappé, hijo de un entrenador de fútbol camerunés y de una exjugadora de balonmano franco-argelina, y fue criado en los suburbios de París.

Por su parte, Lilian Thuram, exjugador de la selección francesa de fútbol, afirmó que, si bien criticar a los jugadores por cometer errores sobre el terreno es parte de ese deporte, para algunos aficionados se trata de una forma de expresar su molestia con aquellos que se supone que no deben tener éxito en la sociedad, particularmente las personas de color.

"La mayoría lo ama"

"Todo es parte de una reacción racista más amplia contra jugadores como Kylian Mbappé", señaló, aunque cree que el joven es consciente de estas presiones y puede lidiar con ellas. "Hablamos mucho de las personas que critican, pero la mayoría lo ama. Lo aman absolutamente", agregó.

Ahora el objetivo de Mbappé y sus compañeros de equipo en 'Les Bleus' es ganar la Copa Mundial de Fútbol 2022, que se celebrará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Catar, repitiendo así el éxito logrado en el Mundial de Rusia 2018.

"Es tan difícil", confesó el futbolista. "Pero si quieres escribir la historia, tienes que hacer algo que nadie hace. Así que vamos a intentarlo. Creo que tenemos un buen equipo […] el entrenador es el mismo y tenemos al país detrás de nosotros", concluyó.