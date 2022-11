NYT: Surge un desacuerdo de alto nivel en EE.UU. sobre la situación en Ucrania

Un desacuerdo de alto nivel sobre la situación en Ucrania ha surgido en Estados Unidos entre los mandos militares y los asesores de Joe Biden, reveló este jueves el periódico The New York Times. La disputa radica en si se debe presionar a Kiev para que busque una solución diplomática al conflicto con Rusia.

Funcionarios al tanto del asunto aseguraron al medio que el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., argumentó que los ucranianos han logrado "todo lo que podían esperar razonablemente en el campo de batalla antes de que llegue el invierno". Por lo tanto, sostuvo, deberían tratar de consolidar sus ganancias en la mesa de negociaciones.

Sin embargo, otros altos funcionarios se resistieron a la idea, asegurando que ninguna de las partes está lista para negociar y que cualquier pausa en la lucha solo daría la oportunidad de reagruparse a las tropas rusas. Si bien los asesores de Biden consideran probable que el conflicto finalmente se resuelva por medio de negociaciones, esta vez señalaron que todavía no ha llegado el momento de contener a los ucranianos.

Milley señaló el jueves en una entrevista con el canal CNBC que "no se sabe lo que depara el futuro con ningún grado de certeza". "Pero creemos que hay ciertas posibilidades aquí para algunas soluciones diplomáticas", añadió.

Por su parte, desde la Casa Blanca han afirmado en varias ocasiones que no van a presionar al presidente Vladímir Zelenski para que ceda territorios a Rusia. El asesor presidencial de seguridad nacional, Jacob Sullivan, aseguró que Wahington no insiste en nada a Ucrania. "Lo que estamos haciendo es consultar como socios y mostrar nuestro apoyo no solo a través de declaraciones públicas o apoyo moral, sino a través del apoyo físico tangible del tipo de asistencia militar", comentó.

Mientras tanto, el diario estadounidense Politico reportó, citando fuentes familiarizadas con el tema, que la Administración estadounidense "empujó" al mandatario ucraniano a que se muestre dispuesto a mantener posibles negociaciones de paz con su homólogo ruso, Vladímir Putin.