Keith Levene, fundador del grupo de punk The Clash, muere a los 65 años

Keith Levene, fundador de las bandas británicas de punk The Clash y Public Image Ltd, ha muerto a los 65 años, informó este sábado el diario The Guardian. "Descansa en paz, Keith Levene", escribió en su cuenta de Twitter Jah Wobble, exmiembro de Public Image Ltd.

El famoso guitarrista falleció en su casa en el condado inglés de Norfolk a causa de un cáncer de hígado, precisa el periódico.

Levene fundó The Clash con 18 años junto con Joe Strummer y Mick Jones, pero alcanzó sus mayores logros con Public Image Ltd. El segundo albúm de esta banda, 'Metal Box', lanzado en 1979, es considerado como un clásico del post-punk.