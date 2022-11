Biden se muestra "fuerte" ante la reunión con Xi Jinping

"He pasado más tiempo con él que con cualquier otro líder mundial", aseguró el mandatario estadounidense.

Ante su próxima reunión con el mandatario chino Xi Jinping, prevista para el próximo lunes en la cumbre del G20 en Indonesia, Joe Biden ha declarado este domingo que viene "fuerte" a su primer encuentro cara a cara desde que asumió la presidencia de EE.UU.

"Sé que vengo fuerte, pero no necesito eso. Conozco a Xi Jinping, he pasado más tiempo con él que con cualquier otro líder mundial. Lo conozco bien. Él me conoce", afirmó Biden ante periodistas en la capital camboyana, Nom Pen, donde se encuentra en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Al asegurar que los dos tienen "muy pocos malentendidos", el presidente de EE.UU. señaló que "nunca hubo ningún, ningún error de cálculo" sobre dónde está parado cada uno, algo que es "muy importante" en su relación.

"Solo tenemos que averiguar dónde están las líneas rojas y cuáles son las cosas más importantes para cada uno de nosotros, de cara a los próximos dos años. Sus circunstancias cambiaron en casa, para decir lo obvio, así que vamos a tener de nuevo una discusión directa, creo que siempre la he tenido", indicó.

Las declaraciones de Biden se producen luego de que los demócratas lograran retener el control del Senado de EE.UU. tras obtener 50 escaños durante las elecciones intermedias. Si no ganan en el último estado, Georgia, el empate de 50-50 implicará el voto decisivo de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, que decantaría la balanza a favor de su partido.