La Policía de Bahamas inicia una investigación sobre el colapso de la criptobolsa FTX

La Policía de Bahamas informó este domingo haber lanzado una investigación en relación al colapso de la plataforma de intercambio de criptoactivos FTX, que la semana pasada registró retiros multimillonarios en cuestión de horas, lo que desencadenó un efecto dominó que finalmente hundió a la empresa.

"A la luz del colapso de FTX a nivel global y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la rama de Investigación de Crímenes Finanacieros están trabajando estrechamente con la Comisión de Valores de Bahamas para indagar si ocurrió cualquier mala conducta criminal", reza el comunicado oficial.

El inicio del procedimiento se produjo luego de que este sábado se reportara que el ya exdirector general de FTX, Sam Bankman-Fried, está "bajo supervisión" de las autoridades de EE.UU., junto con el cofundador del negocio, Gary Wang, y su director de ingeniería, Nishad Singh.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. están examinando las políticas y actividades de la criptobolsa y de sus directivos por presuntas infracciones penales como fraude. Asimismo, las autoridades de los estados de California, Texas y Nueva Jersey lanzaron sus propias pesquisas.

Caída en picado

La semana pasada, FTX Group, que abarca a unas 130 empresas filiales, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, registró retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas. Debido a sus problemas de liquidez, FTX firmó un acuerdo no vinculante con su rival Binance para la venta de FTX.com, su filial no estadounidense, con lo que esperaba solucionar la crisis.

Sin embargo, debido a las diversas irregularidades en FTX que se dieron a conocer en los últimos días, Binance renunció a dicho acuerdo.

En vista de tal situación, FTX inició el procedimiento para declararse en bancarrota el 11 de noviembre, cayendo su valoración de unos 32.000 millones de dólares a la quiebra en cuestión de días. En su petición de bancarrota, FTX Trading aseguró tener entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en activos y entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en pasivos.

Mientras, un documento revisado por Reuters mostró que FTX tenía 13.860 millones de dólares en pasivos y 14.600 millones en activos. Sin embargo, solo 900 millones de dólares de esos activos eran líquidos.

Retiros masivos

La noche del pasado viernes, un administrador del servicio de soporte de FTX advirtió sobre un hackeo a la plataforma. Luego, se reportó la salida de más de 600 millones de dólares en criptodivisas de las carteras de la compañía.

El sábado, dos personas familiarizadas con el asunto comentaron a Reuters que entre 1.000 millones y 2.000 millones de dólares de fondos de los clientes desaparecieron de la criptobolsa, aunque esta salida no parece estar relacionada con el hackeo. Las fuentes de la agencia indicaron que Bankman-Fried había transferido 10.000 millones de dólares de los fondos de la clientela a Alameda Research.

Por su parte, John J. Ray III, nuevo CEO de la plataforma, indicó el sábado que la empresa colabora con las autoridades y los reguladores para mitigar los problemas, al tiempo que realiza "todos los esfuerzos para asegurar todos los activos, dondequiera que se encuentren".