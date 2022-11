Cristiano Ronaldo explica por qué se siente "traicionado" por el Manchester United

En una entrevista de 90 minutos, concedida el pasado domingo al programa de la televisión británica 'Piers Morgan Uncensored', Cristiano Ronaldo dijo que se sintió "traicionado" por su actual club, el Manchester United, informa The Guardian.

Al ser preguntado por el popular presentador sobre si querían "obligarlo a salir" del club, el astro portugués, de 37 años, respondió: "Sí, no solo el entrenador [...] Me sentí traicionado [...] sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año sino también el año pasado".

En un momento de la entrevista Ronaldo lanzó críticas contra su equipo: "No sé qué está pasando, pero desde que se fue Sir Alex [Ferguson] no vi ninguna evolución en el club, el progreso fue cero".

"Se detuvieron en un tiempo, lo que me sorprendió mucho. Pensé que vería cosas diferentes… diferentes, como mencioné antes, tecnología, infraestructura. Pero desafortunadamente, vemos muchas cosas que solía ver cuando tenía 20, 21, 23 años. Entonces, me sorprendió mucho", comentó.

También tuvo palabras duras hacia el actual director técnico de los 'Diablos Rojos', Erik ten Hag. Cuando fue preguntado por su entrenador dijo: "No lo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".

Por su parte, sus compañeros de equipo sienten que Ronaldo le ha faltado el respeto al club, al actual entrenador y a ellos y no entienden por qué dio su explosiva entrevista atacando a Ten Hag y al club, por lo que se sienten muy decepcionados, reporta este lunes Sky Sports News.