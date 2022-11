Un hombre llama a la Policía al ver a su pequeña vecina afroamericana eliminar insectos

Un hombre de la ciudad de Caldwell (Nueva Jersey, EE.UU.) llamó a la Policía para denunciar la actividad de su pequeña vecina afroamericana, afirmando que le tenía miedo a la niña. Monique Joseph, la madre de la niña de 9 años llamada Bobbi Wilson, explicó que el incidente tuvo lugar cuando la menor salió sola a exterminar insectos invasores para salvar los árboles en su calle.

"La mañana del 22 de octubre, nuestro vecino llamó a la Policía, se identificó y denunció: 'Hay una mujercita negra caminando, rociando cosas en las aceras y árboles. No sé qué diablos está haciendo, pero me asusta', [él] agregó que llevaba una sudadera con capucha", reveló Joseph durante una reunión pública con el alcalde, citada recientemente por los medios locales.

Asimismo, comunicó que su hija aún teme salir de casa, a pesar de que hayan pasado dos semanas del suceso. "En base a todo lo que ha pasado, estoy preocupada e indignada. Quiero que este sea un momento de enseñanza para nuestra ciudad sobre el prejuicio racial, la diversidad, la equidad y la inclusión y cómo juntos podemos asegurarnos de que, en el futuro, los niños negros y morenos de esta ciudad se sientan seguros en esta comunidad", agregó.

La madre de la niña señaló el hecho de que su familia y Gordon Lawshe, el denunciante, que además es copresidente y tesorero del Partido Republicano de Caldwell, vivieron uno frente al otro durante casi ocho años. "El racismo, intencional o no, es racismo", concluyó Joseph, afirmando que el hombre se negó a comentar el incidente con ella.

"Solo quería tener una conversación con él como vecina, como madre de Bobbi y como una mujer que vive enfrente de él", dijo. "Ya sea que sea consciente de ello o no, necesita comprender el daño que ha causado".

A su vez, el alcalde de la urbe, John Kelley, se disculpó por la situación, afirmando que lo dejó "preocupado". "Esto no es algo que sea parte de Caldwell, simplemente no lo es. Me entristece y me alegra que hayas compartido esto con nosotros y con el público", sostuvo.