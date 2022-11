Kiyosaki pronostica que el bitcóin "tocará un nuevo fondo"

El empresario estadounidense ha afirmado que estará "emocionado, no preocupado", cuando la criptomoneda baje a unos 10.000 o 12.000 dólares.

El reconocido inversor estadounidense y autor del popular libro 'Padre rico, padre pobre', Robert Kiyosaki, ha hecho unas declaraciones que alertan sobre el rendimiento del bitcóin en el escenario actual del mercado.

En un tuit reciente, Kiyosaki dice que no está considerando la posibilidad de invertir en bitcóin por su capitalización bursátil, ya que es un inversor a largo plazo de la criptomoneda más que un comerciante.

"¿Bitcóin? ¿preocupado? No. Soy un inversor en bitcóin como lo soy en oro físico, plata y bienes raíces. No soy un comerciante o 'flipper'. Cuando el bitcóin toque un nuevo fondo, ¿de 10.000 a 12.000 dólares? Estaré emocionado, no preocupado", indicó el inversor en su cuenta de Twitter. "Apuesto en contra de la Reserva Federal, el [Departamento del] Tesoro, y [el presidente] Biden, y apuesto por el oro, la plata y el bitcóin", agregó.

El mes pasado, Kiyosaki advirtió que EE.UU. se dirige hacia un inminente colapso económico. Comentó en un tuit que, en medio de un colapso financiero, los inversores podrían mantener su capital intacto acumulando oro, plata y bitcoines.

"Oportunidad de compra: si la Fed [Reserva Federal de EE.UU.] sigue subiendo los tipos de interés, el dólar estadounidense se fortalecerá, provocando que los precios del oro, la plata y el bitcóin bajen. Compre más. Cuando la Fed cambie [su estrategia] y baje los tipos de interés como acaba de hacer el Reino Unido, usted sonreirá mientras otros lloran", escribió Kiyosaki en su cuenta de Twitter el pasado 2 de octubre.