López Obrador, sobre las protestas contra la reforma electoral: "Fueron a favor de la corrupción"

Luego de que el pasado domingo se llevaran a cabo varias marchas a lo largo de todo México en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente López Obrador sostuvo que estas marchas se hicieron "a favor de los privilegios" y "la corrupción".

"Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se esta llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación", aseguró el presidente este lunes en su conferencia matutina.

El mandatario resaltó que los reclamos sobre una "supuesta agresión" al INE no tienen fundamento, ya que explicó que la Reforma Electoral que él propuso busca lo contrario: "fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales".

Además, celebró que se esté "conformando el bloque conservador" porque es algo "bueno" para la vida política del país, al asegurar que la marcha de ayer fue como "una especie de stripteases político público del conservadurismo en México", en donde sus contrincantes se quitaron las máscaras.

El presidente festejó que, a pesar del llamado de asistir a las demostraciones, "no asistió mucha gente", aún cuando las marchas se llevaron a cabo en 63 ciudades, según reporta uno de los organizadores, y asistieron cerca de 12 mil personas, tan solo en la manifestación de la Ciudad de México, según el Centro de Monitoreo capitalino.

"Les falta más (gente) (...) por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo, deben ser como unos 50 o 60 mil (manifestantes) y el Zócalo se llena con unos 120 mil", dijo.

El mandatario aseguró que es más la gente que "que no odia, que no discrimina, que no son clasistas, que no son racistas, que no tiene como dios al dinero" y agradeció a los mexicano que están a favor de la transformación, de la igualdad, de la fraternidad y "de la revolución de las conciencias" que su Gobierno representa.

A propósito, resaltó que el presupuesto de 2023 va contar con múltiples apoyos para la gente mas vulnerable.

López Obrador señaló que "las luchas aunque se traten de mezquindades, requieren de perseverancia", por lo que instó a los organizadores de las marchas de ayer organizar "otra más", pero que esta sí llegué al Zócalo.

A través de un tuit, López Obrador refrendó la mañana de este lunes su decisión de reformar al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Necesitamos dejar establecido un órgano electoral que realmente haga valer la democracia en el país, es fundamental", escribió el mandatario.

Más información, en breve.