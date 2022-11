Repudio en México por los chistes revictimizantes del payaso 'Platanito' sobre Debanhi Escobar

La joven de 18 años fue víctima de feminicidio, en un caso que no ha sido esclarecido por las autoridades.

'Platanito', un payaso encarnado por Sergio Verduzco, quedó envuelto en una nueva polémica en México después de que emitiese un insensible y victimizante chiste sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, una joven de 18 años que fue encontrada muerta en una cisterna de Nuevo León 12 días después de asistir a una fiesta.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechazó las expresiones de 'Platanito', al señalar que "revictimizan y afectan a la familia Escobar Bazaldúa", además de enviar "un mensaje de permisibilidad ante un crimen reprobable".

"Desde la CEAV exigimos a la persona que interpreta a este personaje ofrecer una disculpa pública y capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos", apuntó el organismo en su cuenta de Twitter.

La CEAV, que es la institución dedicada a la atención de las víctimas de delitos federales o de violaciones a los derechos humanos, informó que presentaría una queja ante el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) con el objetivo de "evitar la repetición de este tipo de discursos".

Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) reprobó "la burla de la tragedia ocurrida a Debanhi", a la vez que exigió al cómico una disculpa pública y que se baje inmediatamente de las redes el video en donde emite chistes sobre la muerte de la joven mexicana.

Familia anuncia acciones legales

Los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, anunciaron acciones legales en contra de 'Platanito'.

"No se ha puesto en los zapatos de nosotros. Si estuviera en nuestro lugar, le molestaría, no debe lucrar con el dolor de otros, debe tener respeto", dijo Bazaldúa en un video subido en sus redes sociales. "Como madre estoy enojada, me molesté mucho", añadió.

Por su parte, Escobar anunció que habría "consecuencias" para el cómico. "Tenemos el video, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a proceder", anunció.

El padre de la joven recordó que 'Platanito' ya había emitido comentarios denigrantes cuando hizo chistes sobre el caso de la Guardería ABC, en relación a lo sucedido el 5 de junio de 2009, cuando se registró un incendio en un jardín de infancia en Hermosillo, dejando 25 niñas y 24 niños muertos.

Además, los padres lamentaron que han pasado cerca de siete meses desde el crimen de su hija, sin que se tengan avances importantes en las investigaciones.

Los chistes de 'Platanito' son especialmente preocupantes en el contexto de la violencia contra las mujeres en México. Entre enero y septiembre del 2022, las autoridades mexicanas tienen contabilizadas 711 víctimas de feminicidio en la nación latinoamericana.