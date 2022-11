El Manchester United se pronuncia tras la entrevista explosiva de Cristiano Ronaldo

El Manchester United observa "la cobertura mediática respecto a la entrevista de Cristiano Ronaldo", señaló este lunes el departamento de Comunicación del club inglés.

"El club considerará su respuesta después de que todos los hechos hayan sido establecidos. Nuestro foco permanece en prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar el ímpetu, la convicción y la unión construidos entre los jugadores, el gerente, el personal y los aficionados", se desprende de un comunicado que ha difundido el club.

En la entrevista con el presentador británico Piers Morgan, el astro fue interpelado sobre si en el club querían "obligarlo a salir", a lo que respondió: "Sí, no solo el entrenador [...] Me sentí traicionado [...] sentí que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año sino también el año pasado".

En un momento de la entrevista, Ronaldo lanzó críticas contra su equipo: "No sé qué está pasando, pero desde que se fue Sir Alex [Ferguson] no vi ninguna evolución en el club, el progreso fue cero".

También tuvo palabras duras hacia el actual director técnico de los 'Diablos Rojos', Erik ten Hag. Cuando fue preguntado por su entrenador dijo: "No lo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto".

Mientras tanto, el presentador de Sky Sports News Kaveh Solhekol declaró que los jugadores y el entrenador del Manchester United "están extremadamente decepcionados" por la entrevista de Ronaldo.