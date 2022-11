La criptodivisa solana lidera el hundimiento del mercado en medio del colapso de FTX

La criptodivisa solana continuó este lunes su retroceso de tres días seguidos y ha llegado a cotizar unos 13 dólares el 'token', una caída del 95 % desde su máximo histórico de 259,96 dólares el pasado noviembre, según datos de CoinGecko.

El desplome es el resultado del colapso del 8 de noviembre de la plataforma de intercambio de criptoactivos FTX, que se declaró en bancarrota el viernes pasado. Desde entonces, el precio de solana ha bajado un 51,5 %, lo que se traduce en una pérdida de 5.500 millones de dólares en valor de mercado.

La semana pasada, FTX Group, que abarca unas 130 empresas filiales, incluidas FTX Trading, FTX US y Alameda Research, registró retiros por unos 6.000 millones de dólares en tan solo 72 horas. Debido a sus problemas de liquidez, FTX firmó un acuerdo no vinculante con su rival Binance para la venta de FTX.com, su filial no estadounidense, con lo que esperaba solucionar la crisis.

Sin embargo, debido a las diversas irregularidades en FTX que se dieron a conocer en los últimos días, Binance renunció a dicho acuerdo. En vista de tal situación, FTX inició el procedimiento para declararse en bancarrota, cayendo su valoración de unos 32.000 millones de dólares a la quiebra en cuestión de días. En su petición de bancarrota, FTX Trading aseguró tener entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en activos y entre 10.000 y 50.000 millones de dólares en pasivos.