Messi recuerda la riña que tuvo con Luis Enrique en el Barça

La plataforma de televisión de pago española Movistar Plus+ trasmitió este lunes una entrevista del exjugador y extécnico argentino Jorge Valdano a su compatriota Lionel Messi, a escasos días del inicio del Mundial de Catar 2022.

En uno de los adelantos de este nuevo capítulo del programa 'Universo Valdano', Messi habló de la "relación especial" que mantuvo con el técnico español Luis Enrique cuando ambos coincidieron en el F.C. Barcelona.

La 'Pulga' recordó el famoso episodio de enero de 2015 en que no fue alineado para jugar frente a la Real Sociedad. "Yo volvía de Argentina después de las vacaciones y jugábamos el 2 o el 3 de enero, no me acuerdo bien. Bueno, terminé yendo al banco y tuvimos [con Luis Enrique] una discusión", comentó.

❗️Messi quería que Luis Enrique se quedara: "Tuve una relación especial con él. Le decíamos que se quedara".👀#UniversoValdano, este lunes a las 22:00 en @vamos. pic.twitter.com/EOydTTgI0a — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 13, 2022

Aunque el actual delantero del París Saint-Germain aseguró que la tensión entre ambos "duró un tiempito", confesó que tuvo una "relación espectacular" con el seleccionador "hasta el último día" en que dirigió el equipo. "Nosotros le decíamos que se quedara, que no se fuera, que estábamos bien", añadió.

En esta conversación, Messi repasa, entre otros, algunos capítulos de su infancia y su vida personal, sus inicios como futbolista, su trayectoria por el Barcelona y el PSG, su relación con la hinchada argentina y sus expectativas para la nueva cita mundialista.

